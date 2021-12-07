Будут ли отслеживать все мобильные переводы и облагать их налогами в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Могут ли принять за предпринимателя человека, собирающего деньги ко дню рождения коллеги с помощью мобильных переводов? Ответы на этот и другие актуальные вопросы, касающиеся мобильных платежей, узнали журналисты NUR.KZ.

Одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день – налогообложение денежных переводов.

Напомним, что такие мобильные платежи теперь станут законным видом оплаты товаров и услуг. Поэтому принимающие их продавцы должны указывать полученные таким образом доходы в налоговой отчетности.

А счета физических лиц, между тем, планируют проверять на наличие предпринимательской деятельности, во избежание теневой экономики.

Данные нововведения породили в обществе множество слухов. Поэтому о фейках и фактах, связанных с денежными переводами, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Опровергаем фейки

Фейк № 1: С 1 декабря 2021 года начнут облагать налогом все мобильные переводы.

Нет, мобильные переводы между физическими лицами не подлежат налогообложению и проверке.

Вносимые изменения касаются предпринимателей, принимающих в качестве оплаты денежные средства путем мобильных переводов, которые не отражают легальные обороты в декларациях.

Фейк № 2: Если я собираю деньги на подарок ко дню рождения коллеги или на школьную экскурсию ребенка, за это с меня будут брать налоги.

Как уже было отмечено, мобильные переводы между физическими лицами не облагаются налогом.

Вместе с этим, информацию по физическим лицам, на счетах которых будут выявлены операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, планируется передавать в органы госдоходов только с 2025 года.

А одним из критериев определения предпринимательской деятельности является получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.

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Фейк № 3: Я являюсь индивидуальным предпринимателем, мне теперь придется платить налоги еще и за поступления по мобильным платежам. Это же двойное налогообложение!

Нет, двойного налогообложения не будет, мобильные платежи не являются новым видом налогов и не несут в себе дополнительную налоговую нагрузку.

ИП необходимо отражать свой легальный оборот. Более того, до 2023 года действуют налоговые каникулы, где малый бизнес освобожден от уплаты налогов.

Фейк № 4: Налоговый орган будет получать с нового 2022 года всю информацию по всем физическим лицам.

Пояснение: Нет, планируется, что сведения по физическим лицам будут передаваться банками второго уровня в соответствии с всеобщим декларированием с 2025 года.

Фейк № 5: С нового года мне нужно будет вести учет по мобильным переводам, и по наличным расчетам.

Нет, при осуществлении предпринимательской деятельности прием денежных переводов будет осуществляться через сервис «мобильные платежи» (не через мобильные переводы).

Таким образом, денежные средства по мобильным платежам будут поступать на специальный счет предпринимателя.

Отражать обороты в декларации необходимо по общему обороту, поступившему наличным и безналичным путями.

И еще немного о фактах

В Комитете госдоходов также отметили, что на предпринимателях, применяющих контрольно-кассовые машины и отражающих легальные обороты, изменения, касающиеся мобильных переводов, никак не отразятся.

Предпринимателям, которые принимают оплату денежными переводами, или как теперь их будут называть – мобильными платежами, для их приема нужно иметь отдельный предпринимательский счет.

При этом, для физических лиц никаких изменений не последует. Они могут платить за товары и услуги любыми удобными им способами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945601-budut-li-otslezhivat-denezhnye-perevody-i-oblagat-ih-nalogami-v-kazahstane/