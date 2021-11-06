Наличные курсы валют в Алматы на 6 ноября 2021

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан за сегодня, 6 ноября 2021, курс тенге к доллару составляет 427.11, к евро – 497.50, к рублю – 6.05.

Актуальный курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан (6 ноября 2021):

CenterCredit - 428.50 / 430.50

Som Exchange - 429.00 / 430.50

МиГ - 428.90 / 430.50

Halyk Bank - 428.00 / 431.00

Нурбанк - 427.00 / 432.00

"Арсенал-Exchange" - 429.00 / 430.70

Сбербанк - 427.30 / 431.30

Актуальный курс покупки и продажи наличного евро в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан (6 ноября 2021):

"Арсенал-Exchange" - 495.50 / 497.90

CenterCredit - 493.00 / 498.00

МиГ - 495.50 / 497.90

Сбербанк - 493.10 / 498.60

Нурбанк - 493.60 / 498.60

Halyk Bank - 493.89 / 497.89

Som Exchange - 495.70 / 497.70

Актуальный курс покупки и продажи наличного рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан (6 ноября 2021):

МиГ - 6.01 / 6.07

Halyk Bank - 5.95 / 6.10

CenterCredit - 5.95 / 6.05

"Арсенал-Exchange" - 6.00 / 6.07

Som Exchange - 6.00 / 6.05

Сбербанк - 5.94 / 6.06

Нурбанк - 5.91 / 6.11

Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1940878-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-na-6-noyabrya-2021/