Как отдохнуть с пользой в Грузии

По данным синоптиков, июль в Грузии будет солнечным и жарким. Многие туристы традиционно выбирают для отдыха Аджарию. Как провести отпуск с пользой, рассказал телеканал "МИР 24".

От Батуми полчаса езды на автомобиле и перед туристами предстает древняя крепость Петра. В переводе с греческого - "камень, скала". 440 метров над уровнем моря.

С одной стороны - берег Черного моря, с другой - горные пейзажи. Легкий бриз и аромат соленой воды. Здесь проходят концерты под открытым небом. Вдохновение музыкантам приходит от панорамных видов.

А в горах Аджарии температура воздуха днем держится не выше 20-23. Комфортно, признаются туристы. Гостей ждут экстремальные маршруты, экскурсии по местным достопримечательностям.

В павильонах с сувенирами под открытым небом представлены работы местных умельцев. Отдыхающим есть что взять с собой на память, а для горцев это источник небольшого заработка.

"Отдыхающим нравится многообразие продукции. Они говорят, что ищут именно ручную работу. Потом присылают мне фотографии, как они устроили сувениры в своих домах, кому подарили. Работаем в первой половине дня, а потом уже выносим продукцию в павильоны", - рассказала местная жительница Мариам Цецхладзе.

В самом Батуми набирает популярность новый бульвар. Работа над проектом длилась несколько месяцев. Обустроили скверы, запустили поющие фонтаны, установили скульптурные композиции и подвесные пешеходные мостики. Пик сезона традиционно приходится на вторую половину июля. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Интерес среди гостей вызывают не только приморские курорты, но и целебные источники. В лидерах - городок Боржоми с минеральной водой и хвойными заповедниками.

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