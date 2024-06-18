Когда ехать отдыхать на Алаколь

Открытие сезона на побережье озера Алаколь в области Жетісу запланировано на 20 июня. В этом году в местных зонах отдыха планируют принять до 2 млн туристов, передает 24.kz.

Все службы реагирования уже начали работать в усиленном режиме. Берег Алаколя пока немноголюден, но некоторые туристы, несмотря на холодную воду, все же купаются. Причем вместе с детьми.

"Очень приятно. Очень чистое озеро. На удивление вода очень прозрачная, природа очень красивая, живописная. Детям очень нравится, несмотря на то, что вода прохладная, им очень нравится купаться тут", - говорит жительница Костанайской области Мария Иванова.

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В этом году штат Алакольского оперативно-спасательного отряда был увеличен. Протяженность пляжной зоны озера составляет 15 км. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Акваторию патрулируют 15 спасателей на 4 моторных лодках, но для того, чтобы обеспечить полную безопасность туристов, штатных единиц и техники мало.

"У нас есть еще и дикие пляжи, куда предпочитает выезжать на отдых местное население. Поэтому зона патрулирования в летнее время увеличивается еще примерно на 10 км. Кроме того, в зоне обеспечения безопасности на воде озера Сасыкколь, Кошкарколь, Коржынколь и Жаланашколь. На всех этих водоемах мы должны дежурить, поэтому спасателей нам требуется практически вдвое больше и, конечно, нужен современный парк катеров", - поделился начальник оперативно-спасательного отряда Алакольского района Марат Смагулов.

По словам заместителя начальника ДЧС области Жетісу Игоря Жукова, из Талдыкоргана командировано еще пять сотрудников для усиления. Сейчас местными исполнительными органами проводится работа по выделению финансовых средств для строительства оперативно-спасательного отряда на имеющемся земельном участке в селе Коктума. При выделении средств также будет увеличен штат.

Усиление патрулирования пляжа в дневное и ночное время обеспечат подразделения полицейских. В этом году их штат увеличился почти вдвое.

"Штат полицейских увеличился на 40 процентов. В этом году будет патрульная полиция, ювенальная полиция, а также участковые инспекторы, СОБР и туристическая полиция. Штат будет примерно из 40 человек", - пояснил участковый инспектор отдела полиции Алакольского района Мадияр Кубенов.

Дополнительными кадрами на летний сезон пополнился и местный медпункт. Медработники в Акши будут дежурить вахтовым методом.

Сейчас на всех зонах отдыха полным ходом идет подготовка к приему первой волны туристов. Для удобства гостей владельцев обязали подготовить безопасный выход к пляжам. Здесь же будут дежурить и частные спасатели.

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