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Пассажир нашел способ избежать переплаты за вес багажа и сорвал аплодисменты

Опубликовано:

Пассажир сидит в аэропорту
Пассажир в аэропорту. Иллюстративное фото: pexels.com

Пассажир одной из авиакомпаний нашел необычный способ избежать переплаты за лишний багаж и восхитил своих попутчиков. Испанец должен был доплатить 70 евро, передает Daily Mail.

Как пишет издание, испанца перед выходом на посадку попросили измерить багаж, для чего его необходимо было положить в калибратор, но он туда не поместился.

Тогда ему сказали, что придется заплатить дополнительно 70 евро, чтобы взять потрепанный чемодан на борт. Эта сумма оказалась больше, чем стоимость перелета. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Доплата обошлась бы мне дороже, чем я потратил на перелет", - заявил пассажир.

В итоге он принял оригинальное решение. Оно состояло в том, чтобы с помощью своего друга снять колеса с чемодана, чтобы он поместился в багажник самолета, и он мог взять его на борт без дополнительных затрат.

После поломки чемодан прошел по параметрам. Попутчики, наблюдавшие за происходящим, восхитились изобретательностью пассажира. Они аплодировали и кричали. Сотрудники авиакомпании тоже не смогли сдержать смех от действий мужчины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2116398-passazhir-nashel-sposob-izbezhat-pereplaty-za-ves-bagazha-i-sorval-aplodismenty/

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