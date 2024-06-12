Названы курорты, где число туристов зашкаливает. По подсчетам Европейского статистического управления (Евростата), плотность отдыхающих в самых популярных местах становится даже опасной, передает "Турпром".

По числу туристов на одного местного жителя в лидерах оказалась Греция, а по абсолютным цифрам лидером стал испанский Тенерифе. Туда нежелательно ехать тем, кто не любит толп отдыхающих. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По данным Евростата, самая высокая плотность туристов на одного местного жителя наблюдалась на островах южной части Эгейского моря, в число которых входят Родос, Миконос и Санторини. В 2022 году на этих островах было зафиксировано в среднем 110 ночевок на одного жителя.

На островах в Ионическом море, таких как Корфу, зафиксирована 81 ночевка на одного жителя.

Помимо греческих островов высокой плотностью к местным жителям отличились курорты на Адриатическом побережье Хорватии - 66 ночевок на одного местного жителя, 65 - было зафиксировано в итальянском Южном Тироле и 53 - на Балеарских островах.

Что интересно, в абсолютных цифрах лидирует другой испанский регион - это Канарские острова, Тенерифе, Гран-Канария и Фуэртевентура. На этих островах было зафиксировано 89 млн 300 тыс. ночевок.

За этим регионом следует Адриатическое побережье Хорватии с 85 млн 600 тыс. ночевок. Третье место оказалось у Парижа, его результат 80 млн 400 тыс. ночевок.

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