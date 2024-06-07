Европа радикально меняет принцип завтраков в отелях: туристов будут кормить по-новому

Европа радикально меняет принцип завтраков в отелях, акцентируя внимание на здоровом образе жизни. Европейский союз (ЕС) примет новые правила в отношении пищевых стандартов, передает "Турпром".

В местной прессе говорится о том, что в новых стандартах будут изменены критерии для меда, фруктовых соков, варенья, орехового крема и сгущенного молока. Цель регулирования объясняется снижением содержания сахара в продуктах питания.

"Цель нового постановления, которое будет реализовано в течение следующих двух лет, заставить производителей снизить содержание сахара в потребительских продуктах питания, которые составляют основу большинства завтраков. Новая директива содействует переходу к здоровому и устойчивому питанию", - говорится в сообщении.

Таким образом в Европе на завтраках по новым стандартам будут предлагать только соки, на которых будет указано, что в них есть сахар, который естественным образом содержится во фруктах. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Для чего производителям придется создать новый тип сока, который содержит как минимум на 30 процентов меньше сахара, сохраняя при этом "все физические, химические, органолептические и питательные свойства, необходимые для гарантии доставки потребителям качественного продукта".

Также минимальное содержание фруктов в джемах должно быть увеличено до 450 граммов на килограмм продукта (сейчас требуется 350 граммов). А у меда потребуют изменить маркировку, чтобы более четко и наглядно указать страну происхождения, а в случае смесей - процент происхождения.

"Между качеством меда и местом его сбора существует тесная связь", - уверяют создатели стандарта.

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