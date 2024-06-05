Названа страна, активнее других развивающая экономику ради туризма

Узбекистан возглавил мировой рейтинг стран, которые активнее всего развивали свою экономику для мирового рынка туризма. Это следует из отчета, составленного экспертами Всемирного экономического форума, передает upl.uz.

Специалисты акцентировали свое внимание на инвестиционной привлекательности, государственной политике в сфере туризма, развитии инфраструктуры, качестве предоставляемых туристических услуг, доступности ресурсов и принципах устойчивого развития.

Были проанализированы данные за 5-летний период (с 2019 по 2024 годы).

Также в топ-10 стран, развивающих экономику для туризма, вошли Албания, Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ, Египет, Сальвадор и три африканские страны. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Наибольший вклад в рынок туризма за пять лет внесли США, Испания, Япония, Франция, Австралия, Германия, Великобритания, Китай, Италия и Швейцария.

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