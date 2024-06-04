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Названа лучшая авиакомпания в мире в 2024 году

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Самолет летит в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Названа лучшая авиакомпания в мире в 2024 году. Это национальный перевозчик Катара - Qatar Airways. Престижное звание присвоил сервис AirlineRatings.com, пишет "Турпром".

В прошлом году первой в этом рейтинге была новозеландская авиакомпания Air New Zealand, но в этом году ее сместил перевозчик из Дохи. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Ежегодную премию Airline Excellence Awards присуждают пять редакторов с большим опытом работы в авиационной сфере.

Перевозчиков оценивают по 12 критериям: возраст флота, отзывы пассажиров, прибыльность, безопасность, качество обслуживания и инновации.

"В этом году конкуренция была жесткой, но отзывы пассажиров склонили чашу весов в пользу Qatar Airways", - отметил главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас.

По его словам, Qatar Airways заняла первое место во многих ключевых областях.

"Отзывы пассажиров показали, что уровень предоставляемых услуг у Qatar Airways неизменно высок", - добавил он.

Кроме того, катарская авиакомпания признана лучшей по бизнес-классу и кейтерингу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2111598-nazvana-luchshaya-aviakompaniya-v-mire-v-2024-godu/

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