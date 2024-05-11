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Туристов будут доставлять из Хургады в Шарм-эш-Шейх за полчаса

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Пилот гидросамолета
Пилот гидросамолета. Иллюстративное фото: pexels.com

В Египте туристов будут доставлять из Хургады в Шарм-эш-Шейх и обратно всего за полчаса. Это станет реальностью благодаря новому гидросамолету Seaglider, передает "Турпром".

Производители обещают рекордно сократить время путешествия между курортными городами. По данным издания Youm7, новшество представила американская компания Regent на мероприятии в Абу-Даби. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Здесь особое внимание привлекли инновационные суда Seaglider на воздушной подушке, работающие на электричестве. Предполагается, что они обеспечат отдыхающих быстрым, удобным и экологически чистым способом перемещения.

Уточнялось, что гидросамолеты способны взлетать с воды как обычные лодки, а затем, достигая высоких скоростей, лететь над водной поверхностью, используя принцип аэродинамики, известный как "эффект земли".

По прибытии к месту назначения транспорт снова "превращается" в лодку и подходит к причалам. Туристам останется только выйти из судна.

Интересно, что они не только быстрее традиционных паромов, но и могут оказаться более экономичными в эксплуатации. Каждый гидросамолет вмещает до 12 пассажиров и полностью заряжается от электричества, что делает его не только быстрым, но и не опасным для окружающих среды.

Планируя путешествие в Египет или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2098526-turistov-budut-dostavlyat-iz-hurgady-v-sharm-esh-sheyh-za-polchasa/

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