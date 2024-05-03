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В итальянском городе хотят запретить есть пиццу и мороженое после полуночи

Опубликовано:

Мороженное
Мороженное. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти итальянского города Милана готовы запретить мороженое, пиццу и многое другое после полуночи после принятия нового закона. Об этом сообщил телеканал Sky news.

Как сообщает СМИ, после неудачной попытки, предпринятой в 2013 году, Милан вновь пытается избавиться от ночных любителей мороженого и пиццы. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Местные власти предлагают новый законопроект, который может вступить в силу уже в мае.

Документом охватывается 12 районов города и предусмотрен запрет на продажу всех блюд после полуночи, включая пиццу, и напитки. Главная цель - ограничить скопление шумных групп на улицах Милана, которые не дают местным жителям спать.

"Цель состоит в том, чтобы найти баланс между общением и развлечениями, а также миром и спокойствием жителей", - отметил заместитель мэра города Марко Гранелли.

Если законопроект будет принят, то с мая по ноябрь будет запрещено продавать еду и напитки для столиков на открытом воздухе с 00.30 по будням и с 01.30 по выходным и праздничным дням.

В 2013 году власти уже пытались ввести такой закон, однако столкнулись с протестами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2094968-v-italyanskom-gorode-hotyat-zapretit-est-piccu-i-morozhenoe-posle-polunochi/

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