В Турции открывают новый курорт, рассчитывая принять миллионы туристов

В Турции открывают еще один курорт, рассчитывая принять в нем миллионы туристов, причем речь идет не о морском отдыхе. Об этом стало известно из выступления министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, передает "Турпром".

Как пишет турецкая пресса, министр представил генеральный план туризма, который опирается на опыт туристического развития города Самсун на Черном море.

Новый кандидат - это город Ван, центр одноименной провинции. Город расположен на востоке Турции, далеко от любого моря и близко от границы с Арменией. Правда, на берегу озера. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Считается, что столица древнего государства Урарту была где-то в этом районе. Также о городе могли слышать благодаря породе ванских кошек.

Как отметил Мехмет Нури Эрсой, власти планируют, что в 2027 году Ван посетят 2 млн 175 тыс. туристов, а доход составит около 500 млн долларов.

Уже определены 16 приоритетных областей и 10 комплексных проектов. Одним из первых станет участие города в фестивале "Дорога культуры Турции", который принят в качестве члена Европейской ассоциации фестивалей.

"От гастрономии до культурных ценностей, от природных красот до исторического наследия, Ван является крупнейшим в Турции. Мы продемонстрируем его миру как часть культуры, искусства и туристический бренд", - заявил министр.

Планируя путешествие в Турцию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.