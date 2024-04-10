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В Турции открывают новый курорт, рассчитывая принять миллионы туристов

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Город Ван в Турции
Город Ван. Иллюстративное фото: Feng Wei Photography/Getty Images

В Турции открывают еще один курорт, рассчитывая принять в нем миллионы туристов, причем речь идет не о морском отдыхе. Об этом стало известно из выступления министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, передает "Турпром".

Как пишет турецкая пресса, министр представил генеральный план туризма, который опирается на опыт туристического развития города Самсун на Черном море.

Новый кандидат - это город Ван, центр одноименной провинции. Город расположен на востоке Турции, далеко от любого моря и близко от границы с Арменией. Правда, на берегу озера. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Считается, что столица древнего государства Урарту была где-то в этом районе. Также о городе могли слышать благодаря породе ванских кошек.

Как отметил Мехмет Нури Эрсой, власти планируют, что в 2027 году Ван посетят 2 млн 175 тыс. туристов, а доход составит около 500 млн долларов.

Уже определены 16 приоритетных областей и 10 комплексных проектов. Одним из первых станет участие города в фестивале "Дорога культуры Турции", который принят в качестве члена Европейской ассоциации фестивалей.

"От гастрономии до культурных ценностей, от природных красот до исторического наследия, Ван является крупнейшим в Турции. Мы продемонстрируем его миру как часть культуры, искусства и туристический бренд", - заявил министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2081804-v-turtsii-otkryvayut-novyy-kurort-rasschityvaya-prinyat-milliony-turistov/

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