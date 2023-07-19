Чем привлекает туристов отдых на Бухтарме

Бухтарминское водохранилище. Фото: Petrichuk/Getty Images

Бухтарминское водохранилище, расположенное в Восточном Казахстане, пользуется популярностью у туристов. На побережье водоема можно найти десятки баз отдыха, рассчитанных на самые разные финансовые возможности отдыхающих.

Бухтарминское водохранилище - это искусственный водоем, образованный плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш. Является крупнейшим водохранилищем Казахстана.

На Бухтарминское водохранилище удобнее всего добраться из Астаны или Алматы. Туристическая инфраструктура побережья находится примерно в 80-150 км от Усть-Каменогорска. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Водоем на фоне Алтайских гор считается одним из самых живописных мест Восточного Казахстана. Туристов привлекают чистая вода, сосновый лес и великолепная рыбалка.

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Остановиться на Бухтарминском водохранилище можно в пансионатах, базах и домах отдыха разной стоимости и степени комфорта. Цены зависят от места, даты заезда, питания и количества человек в комнате.

Стандартное оснащение каждого домика: кухня (электроплита, холодильник, посуда, мебель), спальня (кровати, тумбочки). Стоимость аренды 4-местного домика в этом году при посуточном бронировании в среднем составляет 25 000 - 45 000 тенге. Однако можно найти варианты и за 8 000 - 11 000 тенге в сутки.

К услугам туристов прокат катамаранов, водных лыж, гидроциклов. На многих базах можно покататься на надувных бананах и плюшках, водных шарах и прогулочных катерах.

Средняя температура воды в Бухтарме в июле-августе составляет до 19-23 градусов тепла. Благодаря хвойному лесу здесь практически нет комаров и мошек.

Туристам на водохранилище будет обеспечен прекрасный отдых: чистый воздух, купание, солнечные ванны, рыбалка и экскурсии в горы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2029142-chem-privlekaet-turistov-otdyh-na-buhtarme/