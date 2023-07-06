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Туристов призвали не бояться брать еду навынос со шведского стола

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Шведский стол
Шведский стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Одна из бывших сотрудниц отеля и путешественница заверила, что в большинстве гостиниц можно без проблем взять с еду со шведского стола, чтобы перекусить ею позже, пишет "Турпром".

"На самом деле я удивлена, что все больше людей просто не признаются в том, что берут выпечку или фрукты с собой. Я уверена, что мы все это делаем", - рассказала бывшая сотрудница отеля в интервью The Sun.

Она добавила, что многие отели не имеют ничего против такой практики, особенно, учитывая неприемлемое поведение некоторых отдыхающих.

"Съесть булочку на поздний завтрак - это вряд ли то же самое, что разгромить свой номер или прыгнуть с балкона в бассейн", - заметила девушка.

Эксперт подчеркнула, что в большинстве отелей персонал старается угодить гостям, разнося еду и убирая со столов. Поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы взять что-то с собой. Собираясь в путешествие, недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Также, по ее словам, часто большая часть приготовленных блюд оказывается выброшенной в мусор, и ей всегда было жаль видеть такое, поэтому лучше взять небольшое количество продуктов с завтрака, которое гарантированно будет съедено, чем класть много еды на тарелку и оставить половину несъеденной.

Девушка добавила, что хотя некоторые отели могут следить за тем, чтобы гости не брали слишком много еды, как правило, они не будут портить отдых своим постояльцам из-за этого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2027557-turistov-prizvali-ne-boyatsya-brat-edu-navynos-so-shvedskogo-stola/

Автор: Колмакова Виктория
Туристов призвали не бояться брать еду навынос со шведского стола

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