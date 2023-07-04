Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу

Шри-Ланка. Иллюстративное фото: pexels.com

Шри-Ланка - страна джунглей, чая, азиатского колорита и серфинга. Сюда едут, чтобы гулять по вечнозеленым лесам, купаться в теплом Индийском океане под жарким солнцем и любоваться большими черепахами. Выяснилось, что местные власти снизили размер штрафов для иностранцев за просроченные визы.

По новым правилам, если иностранец покинет остров с визой, закончившейся менее семи дней назад, ему не придется платить штраф, передает РИА Новости со ссылкой на Sri Lanka Mirror.

Если же с момента окончания действия разрешения на въезд прошло от 7 до 14 дней, то штраф составит 250 долларов (около 115 тыс. тенге). Тем, кто просрочит визу на больший срок, придется перечислить в казну 500 долларов (примерно 230 тыс. тенге).

Кроме того, всем нарушителям предстоит еще раз заплатить визовый сбор. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Путешественников, отказывающихся платить, все равно выпустят из страны, но обратно вернуться можно будет только после перечисления штрафа.

Ранее штраф за просроченную более чем на два дня визу на Шри-Ланке составлял 500 долларов. По мнению законодателей, уменьшение суммы поможет привлечению зарубежных инвесторов и развитию туризма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2027224-vlasti-shri-lanki-izmenili-nakazanie-za-prosrochennuyu-vizu/