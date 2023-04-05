Пирамиду Хеопса закроют для туристов в Египте

Египет. Фото: pexels.com

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что с июня в Гизе будет закрыта для посещений знаменитая на весь мир пирамида Хеопса. Связано это с реставрацией объекта, передает РИА Новости.

"Цель - приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса", - говорится в заявлении ведомства.

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Возраст памятников превышает 4,5 тыс. лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии, которая правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры: Хеопса, Хефрена и Микерина.

Пирамида Хеопса - самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Она сложена из 2,3 млн известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2015420-piramidu-heopsa-zakroyut-dlya-turistov-v-egipte/