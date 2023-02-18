"За небольшие деньги попали в шикарное место": сколько семья из Алматы потратила на отдых в Таиланде

Паттайя. Фото: из личного архива

Таиланд - одно из самых популярных направлений для отдыха. Сюда ежегодно приезжают миллионы туристов из разных уголков мира. Каждый из курортов отличается своими особенностями, которые по-своему уникальны и интересны. Так, казахстанка с семьей побывала в Паттайе и поделилась своими впечатлениями.

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Улица. Фото: из личного архива

Алматинка отправилась на 10 дней отдыхать с мужем и сыном в курортный город на юго-востоке Таиланда - Паттайю. Жила семья в отеле 4*.

Рассказывает, что посетили четыре пляжа: центральный, Донгтан, Пратамнак и Джомтьен. На первом казахстанка купаться не советует, но здесь можно смотреть на впечатляющие закаты, собирать ракушек и гулять.

Пляж. Фото: из личного архива

Больше всего ей понравился Пратамнак, где чистая вода, людей было мало и вкусно кормили в близлежащих кафе.

Пляж. Фото: из личного архива

"В Паттайе не очень чистая вода, но есть пирс, откуда каждые полчаса отходят паромы на острова за 30 бат с человека (примерно 400 тенге, исходя из курса 1 бат - 13 тенге). Мы ездили на живописный остров Ко Лан в Сиамском заливе, который расположен в 8 км от города. Я была в восторге, потому что за небольшие деньги мы попали в шикарное место для пляжного отдыха с лазурной водой", - делится жительница южной столицы.

Остров Ко Лан. Фото: из личного архива

Кроме того, семья побывала на экскурсии по Паттайе, за троих заплатили 5000 бат (65 тыс. тенге). За эти деньги их свозили в два храма, парки и мини-зоопарки.

"В одном из храмов можно было очиститься от негативной энергии. Поначалу, когда я зашла в помещение, ощущения были не очень. Но когда стали говорить монахи, состояние сразу улучшилось, пришло что-то вроде просветления. В этот день мы ездили по городу, кормили рыб, слонов и других животных.

Храм Истины. Фото: из личного архива

Еще нас свозили в заброшенный отель Naturland Club In Ecopark & Resort Hotel 5*, который был построен в 90-х годах прошлого века. Территория - около 150 тыс. кв. м. Одна из версий гласит, что хозяин был немцем, он сам полностью придумал идею эко-отеля и лично разрабатывал дизайн. Однако потом у него возникли проблемы, отель хотели отобрать, поэтому теперь он стоит в запущенном состоянии, но все равно выглядит впечатляюще.

Гора Золотого Будды Кхао Чи Чан. Фото: из личного архива

Также мы побывали у горы Золотого Будды Кхао Чи Чан, которая считается одной из главных достопримечательностей Паттайи. Здесь можно увидеть самое крупное изображение Будды в мире, выложенное золотыми пластинами.

Экскурсия, я считаю, больше предназначена для детей. Но и нам с мужем было интересно", - делится казахстанка.

Были супруги и в тропическом саду Нонг Нуч.

Тропический сад Нонг Нуч. Фото: из личного архива

Также один из дней отпуска семья посвятила поездке в Бангкок. Правда, признается казахстанка, попасть в группу туристов им не удалось, поэтому за индивидуальную экскурсию они заплатили 350 долларов (примерно 160 тыс. тенге).

Бангкок. Фото: из личного архива

При этом до столицы Таиланда супруги с ребенком добирались самостоятельно. Ехали около двух часов на такси, которое нашли через приложение, и отдали в одну сторону 1400 бат (более 18 тыс. тенге). Обратно вышло дешевле - 1100 бат (свыше 14 тыс. тенге).

Бангкок. Фото: из личного архива

"Однодневная экскурсия нам обошлась очень дорого. Думаю, лучше исследовать Бангкок самостоятельно. Мы были в парке Люмпини с варанами, самом высоком здании MahaNakhon (высота 314 метров), прокатились на воздушном метро и местном общественном водном транспорте, побывали возле макашниц (небольшая передвижная тележка-ларек, которая совмещает кухню, витрину и кассу), которые были отмечены звездами Мишлена за яичницу с крабом и лапшу, посетили центр города, Чайнатаун, торговый центр.

Бангкок. Фото: из личного архива

В общем, целый день ходили по Бангкоку. Считаю, что гид особо был не нужен. Можно самим доехать из Паттайи до столицы Таиланда, проработав маршрут посещения достопримечательностей, тогда и выйдет намного дешевле", - говорит алматинка.

Уличная еда. Фото: из личного архива

Также она дала рекомендации по поводу питания в Таиланде.

"Мы все время ели на базарах, в макашницах, где продают все, что только захочешь. Можно даже попробовать что-то экзотическое, например, крокодила. Даже гиды говорят, что лучше есть в простых и дешевых местах.

Крокодил. Фото: из личного архива

Плотно покушать двум взрослым и ребенку можно за 1000-1200 бат (13-15,6 тыс. тенге). При этом на столе будут и свежевыжатые соки, и рыба, и морепродукты (гигантские креветки, кальмары), и супы, и курица, и свинина. Так что очень советую", - отмечает девушка.

По словам казахстанки, за перелет и проживание в отеле с завтраком они заплатили 1,7 млн тенге. В целом 10-дневный отдых обошелся семье примерно в 2,5 млн тенге.

Уличная еда. Фото: из личного архива

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2009389-za-nebolshie-dengi-popali-v-shikarnoe-mesto-skolko-semya-iz-almaty-potratila-na-otdyh-v-tailande/