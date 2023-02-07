Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Вид из самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналитики британской туристической компании Destination2 назвали самый дешевый месяц для полетов по миру в 2023 году, включая Грецию, Турцию, Кипр, Хорватию. Об этом сообщает The Mirror.

Исследование показало, что март - самый дешевый месяц для полетов. Так, семь из десяти самых популярных направлений на 2023 год предлагают выгодные поездки именно в течение этого месяца. В частности, это Турция, Греция, Хорватия, Мальта, Кипр и Исландия. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В феврале же с экономической точки зрения лучше планировать путешествия на Мальдивы, Барбадос и Маврикий.

Отмечается, что анализ стран проводился на основании количества запросов в интернете, куда наиболее часто предпочитают летать туристы. При этом тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в каждом отдельном месяце, а не с учетом среднемесячной стоимости перелета.

Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2008266-nazvan-samyy-deshevyy-mesyats-dlya-poletov-po-miru/