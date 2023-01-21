Завораживающими снимками заснеженного берега Иссык-Куля поделился блогер
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Известный блогер поделился в соцсетях кадрами редкого явления - покрытого снегом берега озера Иссык-Куль. Пользователям фотографии очень понравились, восхищенные комментарии они оставили под публикацией.
"Кажется, никогда прежде не видел таким снежным берег Иссык-Куля", – подписал фотографии в Instagram Николай Гладков.
На снимках фотографа можно увидеть горы, покрытый льдом и снегом берег.
В комментариях пользователи выразили восхищение.
"На Иссык-Куле круглый год красота", "Видно, какими крепкими были морозы. Но Иссык-Куль действительно горячий", "Очень понравилось", "Вот бы сейчас там искупаться", "Какая божественная красота!" – пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что температура воздуха в Кыргызстане опустилась до минус 30 градусов. Из-за таких аномальных холодов замерзло озеро Иссык-Куль.
Согласно информации на сайте Ramsar, Иссык-Куль – второе по величине соленое озеро в мире. Питается более чем 80 ручьями и мелкими каналами, но не имеет стока. Название означает "горячее озеро", поскольку, несмотря на большую высоту (1609 метров), само озеро никогда не замерзает. Средняя температура воды в нем составляет 22 градуса.
Кроме того, в озере обитает 28 видов рыб, 7 из которых не встречаются больше нигде в мире.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2006227-zavorazhivayuschimi-snimkami-zasnezhennogo-berega-issyk-kulya-podelilsya-bloger/