Туристка рассказала о схеме обмана при обмене валют на Бали

Пляж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Туристка побывала на Бали и рассказала, что столкнулась с обманом во время обмена валюты. Девушка отметила, что путешественникам стоит быть осторожными при подобных операциях, передает Lenta.ru.

Туристка говорит, что в популярных у отдыхающих балийских деревнях, таких как Кута и Чангу, можно потерять свои деньги. Она и сама попалась на уловку, отправившись в пункт обмена валют, чтобы поменять 500 долларов (более 230 тыс. тенге) на рупии. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Работник обменника складывал деньги по кучке и давал мне их пересчитать. В итоге он должен был отдать 7,5 млн рупий", - пояснила путешественница.

При этом, говорит девушка, каждую пересчитанную стопку денег она клала на стол, а рядом с ней стоял парень, который постоянно о чем-то ее расспрашивал.

"Пока он со мной разговаривал, я отвлеклась и не заметила, как сотрудник обменника забрал часть денег и скинул их под стол", - пожаловалась туристка.

Она призналась, что обнаружила отсутствие 2,5 млн рупий только спустя два часа. Тогда она решила снова поехать в обменник и потребовать вернуть ей деньги. Там, говорит, не ругалась, но пригрозила полицией и испорченной кармой. Сотрудник не признавался, однако сдался и вернул всего лишь 1,8 млн рупий.

По мнению девушки, когда туристы приезжают на Бали, они ведут себя слишком расслабленно. Им кажется, что местные жители очень добрые и радушные, поэтому не причинят им зла.

"Но на самом деле плохие люди есть везде, в том числе и на Бали. И некоторые из них часто пользуются отсутствием бдительности у приезжих и обманывают их", - добавила путешественница.

Она посоветовала быть внимательными и осторожными.

Планируя путешествие в Индонезию или другие страны мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2004553-turistka-rasskazala-o-sheme-obmana-pri-obmene-valyut-na-bali/