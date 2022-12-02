Назван лучший курорт для романтического отдыха

Пляж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха получили Филиппины. Об этом сообщила пресс-служба представительства Департамента по туризму в СНГ.

Прошла ежегодная церемония вручения премии White Awards. В этом году авторитетное независимое жюри признало лучшим романтическим направлением Филиппинские острова. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Организаторы отмечают, что эту победу можно назвать заслуженной. Так как Филиппины часто выбирают для отдыха влюбленные пары и будущие молодожены.

Когда речь заходит о романтических путешествиях, острова действительно оказываются в верхних строчках всех рейтингов.

На Филиппинах найдутся развлечения для влюбленных на любой вкус. Пары, которые предпочитают экстремальный отдых, могут заняться серфингом.

Для ищущих единения с природой подойдут живописные джунгли острова Палаван.

Влюбленные, предпочитающие более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на самых красивых пляжах острова Боракай, наслаждаясь невероятными закатами.

Филиппины идеально подходят и для проведения свадебных церемоний. Ласковый шум волн, фотосессия на фоне пальм и вкусный ужин помогут молодоженам укрепить чувства и стать еще ближе друг к другу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1999805-nazvan-luchshiy-kurort-dlya-romanticheskogo-otdyha/