"Постоянные туристы" рассказали о безопасности отдыха на Шри-Ланке

Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Проживающие на Шри-Ланке "постоянные туристы" уверяют, что, несмотря на недавние события, отдых на острове безопасен. Также они поделились лайфхаками для путешественников, передает TourDom.ru.

По заверению туристов, уровень безопасности в стране сегодня не вызывает опасений. Улицы патрулирует полиция, протесты закончились еще в июле. Ситуация с энергоснабжением стабилизировалась, появилось топливо на заправках.

Для обеспечения интернетом и мобильной связью опытные путешественники советуют покупать сим-карту прямо в аэропорту. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Обычно туристические тарифы не очень выгодны, но конкретно на Шри-Ланке - это лучший вариант по соотношению "цена - качество".

Единственное ограничение - срок действия: после 30 дней туристическая карта "сгорает" и нужно оформлять новую.

Для экономии на жилье туристы со стажем рекомендуют забронировать отель на 2-3 дня в интересующем районе, а уже на месте искать виллу или апартаменты - так будет дешевле и комфортнее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1991052-postoyannye-turisty-rasskazali-o-bezopasnosti-otdyha-na-shri-lanke/