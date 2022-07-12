Юго-Восточная Азия вновь становится популярным направлением среди туристов

Таиланд. Фото: pixabay.com

После двух лет строгих карантинных ограничений туризм в Юго-Восточной Азии вновь возвращается к прежним темпам развития. По данным аналитической компании Cirium, самыми популярными направлениями среди туристов в этом году являются Сингапур, Таиланд и Малайзия, передает CNBC.

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Аналитики Cirium утверждают, что количество авиарейсов в направлении Юго-Восточной Азии постепенно возвращается к уровню допандемийных времен. Если еще в январе этого года количество бронирований билетов в Сингапур составляло всего 30% от уровня 2019 года, то в июне этот показатель достиг 48%. На Филиппинах также наблюдается высокий всплеск интереса со стороны туристов. По данным Всемирной туристской организации ООН, туризм является ключевым источником дохода для стран Юго-Восточной Азии. Так, с 2009 по 2019 годы число иностранных туристов, посетивших этот регион, увеличилось более чем вдвое. С 63 млн человек в 2009 году до 139 млн человек в 2019 году.

Согласно отчету, опубликованному Азиатским банком развития в мае 2022 года, на долю туристической отрасли приходится около 10% валового внутреннего продукта Вьетнама, Сингапура и Малайзии, а также от 20% до 25% в Таиланде, Камбодже и на Филиппинах.

"Пожалуй, ни один другой регион так не пострадал от пандемии, как Юго-Восточная Азия. Границы были закрыты на протяжении двух лет", — говорит Гэри Бауэрман, директор туристической фирмы Check-in Asia.

Однако дальнейшее развитие туризма в регионе все еще находится под угрозой из-за ситуации с мировой экономикой. Глобальный рост цен, процентных ставок, инфляция и потенциальная рецессия могут сказаться на активности туристов. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, цены на авиационное топливо в начале июня выросли на 128% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, многие авиакомпании сейчас вынуждены отменять рейсы из-за забастовок работников. Все это может осложнить жизнь, как путешественникам, так и представителям туристической отрасли из Юго-Восточной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1977796-yugo-vostochnaya-aziya-vnov-stanovitsya-populyarnym-napravleniem-sredi-turistov/