Названа лучшая в мире страна для приключенческого туризма

Иллюстративное фото: pexels.com

Американский журнал US News & World Report составил рейтинг и признал Бразилию лучшим местом в мире для приключенческого туризма. Ей удалось обойти 78 стран-конкурентов, передает Turizm.ru.

В отчете отмечается, что Бразилия набрала более 80 баллов из 100 в таких категориях, как климат, пейзажи и качество развлечений.

Однако по оценкам, полученным за культурное значение, страна заняла лишь 13-е место.

Бразилия - одно из самых привлекательных с точки зрения туризма государств южноамериканского континента.

Сюда приезжают ради роскошных пляжей с чистейшим золотым песком и прозрачной океанской водой, таинственной Амазонки, рокота водопадов и знаменитого на весь мир карнавала.

Фото: pexels.com

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Возможности для приключенческого туризма здесь огромны от самых северных территорий до юга.

Некоторые путешественники проезжают страну насквозь. От Ботаса, что в сельской местности Сан-Паулу, до Фос-ду-Игуасу в штате Парана, через национальный парк Шапада-дус-Веадейрус в Гоясе и Капитолиу в Минас-Жерайсе.

Бразилия готова обеспечить максимальную безопасность отдыхающих. Она входит в число стран-лидеров по вакцинации населения от COVID-19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1967855-nazvana-luchshaya-v-mire-strana-dlya-priklyuchencheskogo-turizma/