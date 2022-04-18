Сердце Египта: в чем секрет популярности Каира и Луксора

Фото: pixabay.com

Многие туристы традиционно едут в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Однако можно устроить себе и полноценный культурный отдых, отправившись в древний город фараонов Луксор или в столицу Египта ради пирамид. О том, что там посмотреть, рассказывает РИА Новости.

Из Хургады в Луксор возят на автобусе, а вот из Шарм-эш-Шейха можно долететь только на самолете за 40 минут. Стоит это от 220 долларов (100 тыс. тенге) за однодневную экскурсию.

В Каир стоимость авиабилета составляет 200 долларов (90 тыс. тенге). Еще туда за 70 долларов (31 тыс. тенге) и 7-8 часов можно доехать на автобусе.

Фото: pixabay.com

Обычно в Луксор и Каир отправляются на пару дней. Этого хватает, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями.

Посмотреть на чудо света

В Каир едут, чтобы взглянуть на одно из семи чудес света - комплекс пирамид в Гизе. Три самые большие - Хеопса, Хефрена и Микерина. Недорогие авиабилеты в Египет ищите на Aviata.kz.

Фото: pixabay.com

Рядом располагается еще один символ страны - большой сфинкс. Ученые до сих спорят, по приказу Хеопса или Хефрена высекли гигантскую фигуру льва с головой человека и крыльями.

Фото: pixabay.com

Еще туристов завозят в резиденцию фараонов, древний город Мемфис и некрополь Саккара, где много веков хоронили представителей древнеегипетской знати.

Саккара считается одной из самых интересных локаций: именно здесь находится древнейшая пирамида Джосера, возведенная в XVII веке до нашей эры.

Фото: pixabay.com

Также следует обратить внимание на Египетский музей, где собрано 150 тысяч артефактов: мумии, саркофаги, манускрипты, погребальные маски, античные статуи и вазы, предметы быта, сокровища из гробницы Тутанхамона.

А недалеко от Каира есть курортный городок Мерса-Матрух. Его называют "египетскими Мальдивами" за чистейшее море, песчаные пляжи и завораживающие пейзажи.

Фото: pixabay.com

Город фараонов

"Луксор - древний город фараонов: Тутанхамона, Рамсеса. Там даже интереснее, аутентичнее, чем в Каире", - отмечает представитель туркомпании Оксана Жукова.

Фото: pixabay.com

В программу обычно включают прогулку на корабле по Нилу. Правый берег - город живых, современный Луксор, левый - мертвых, там только архитектурные памятники.

История города началась более 2000 лет назад, когда фараонов стали хоронить не в пирамидах, а в Долине Царей.

Тут есть храм царицы Хатшепсут и колоссы Мемнона.

Фото: pixabay.com

Интересен Карнакский храм. Комплекс из трех частей посвящен божественной триаде - верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и их сыну Хонсу - богу Луны. Масштабы поражают: главный зал с колоннадой по размерам сопоставим с собором Святого Петра в Ватикане.

Фото: pixabay.com

Еще здесь находится Священное озеро, водой из которого жрецы омывали статуи богов.

Специалисты советуют уделить Луксору минимум два дня, чтобы полетать утром на воздушном шаре. Потому что это доставит массу впечатлений.

Фото: pixabay.com

При этом цены на экскурсии везде разные. Дороже всего заказывать в интернете или гостинице, дешевле будет, если обратиться к гидам на улице, но далеко не у всех из них есть лицензии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1965425-serdtse-egipta-v-chem-sekret-populyarnosti-kaira-i-luksora/