Край тысячи озер: зачем ехать в Зеренду

Фото: visitaqmola.kz

Зеренда - это природный парк, в котором расположены горы и сопки, покрытые сосновым лесом, реки и тысячи озер, самое известное из них имеет одноименное название.

Природный парк находится в 50 километрах от Кокшетау на территории Акмолинской области. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Край тысячи озер славится своими живописными лесами, скалами, каньонами и родниками. Благодаря сосновому бору воздух здесь невероятно чистый. Хорошо развиты туристические маршруты.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Озеро Зеренда - одно из уникальных мест Казахстана. Оно отличается изрезанной береговой линией с песчаным пляжем и прозрачной пресной водой, где обитают чебак, ерш, окунь. Также тут разводят пелядь, рипуса, зеркального карпа.

На берегу водоема построены санатории и пансионаты с доступными для туристов ценами. Тут можно прекрасно отдохнуть с детьми или компанией.

В Зеренде лечат заболевания нервной и двигательной систем, занимаются восстановлением обменных процессов и снятием хронической усталости.

Поэтому можно полностью погрузиться в атмосферу восстановляющего отдыха и не заботиться о бытовых мелочах.

Туристам предлагают заняться экстремальными видами спорта, рыбалкой, охотой, дайвингом, плаванием или отправиться в поход.

Зеренда - это не только украшение природы, но и излюбленное место отдыха.

Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1961111-kray-tysyachi-ozer-zachem-ehat-v-zerendu/