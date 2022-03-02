Грузия упростила правила для туристов

Батуми. Фото: pixabay.com

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение об упрощении действующих правил. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Решение о смягчении действующих правил было принято, основываясь на анализе текущей эпидемиологической ситуации в Грузии.

Отмечается, что в стране пройден пик распространения "омикрона", а это постепенно позволяет снимать ограничения, в том числе и для туристов.

С 1 марта все непривитые иностранцы, которые будут въезжать через воздушную, сухопутную или морскую границы, должны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

При этом невакцинированным не нужно пересдавать анализы на COVID-19 на третий день после прибытия.

Также путешественники могут въехать в Грузию по паспорту вакцинации любым препаратом. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Кроме того, ослаблены требования к объектам общественного питания. Так, вместо 10 человек теперь за одним столом на открытом пространстве разрешено размещать 15 гостей, а в закрытом помещении - 10 вместо ранее разрешенных 6.

Отменены ограничения и на систему "шведский стол", а с 4 марта заработают клубы.

Планируя путешествие в Грузию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1958698-gruziya-uprostila-pravila-dlya-turistov/