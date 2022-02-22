Казахстан в марте возобновляет рейсы в Египет

Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала марта возобновят рейсы из Казахстана в Египет, сообщается в официальном Telegram-канале комитета гражданской авиации МИИР РК.

Авиасообщение между странами возобновляется в соответствии с решением МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

"С начала марта казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полётов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай", - говорится в сообщении КГА.

Рейсы будут выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1957373-kazahstan-v-marte-vozobnovlyaet-reysy-v-egipet/