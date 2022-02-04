Таиланд полностью открыл границы: что нужно знать туристам

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1 февраля Таиланд полностью открыл свои границы для туристов со всего мира. Подробности о новых правилах въезда по системе Test & Go озвучили власти страны.

Таиланд запустил новую схему "допуска" для всех туристов с 1 февраля. При этом путешественники должны соблюдать ряд правил, пишет Турпром.

Тем, кто собирается посетить страну, придется сдавать целых три ПЦР-теста. Первый надо пройти за 72 часа до выезда из места проживания, а второй и третий - по прибытии и на 5-й день нахождения в Таиланде. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Также все путешественники должны зарегистрироваться для получения Thai Pass. Для этого требуется подтверждение оплаченного бронирования в отелях AQ или SHA Extra+ на 1-й и 5-й дни, включая предоплаченные ПЦР-тесты в оба дня.

Кандидатам необходимо загрузить подтверждение полной вакцинации приемлемым препаратом не менее чем за 14 дней до въезда (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik, Covaxin).

Еще требуется медицинская страховка на сумму не менее 50 тыс. долларов США.

Переболевшие коронавирусом туристы могут въехать при наличии справки о выздоровлении и подтверждения одной дозы вакцины против COVID-19.

При этом никакие программы (Test & Go, "Песочница") не действуют для непривитых путешественников или тех, кто вакцинировался непризнанными препаратами. Этим туристам придется провести 7 дней в карантинном учреждении.

Требования к документам у обеих программ совпадают. Однако у "Песочницы" есть дополнительное условие о необходимости провести первые 7 ночей в одной и той же зоне, лишь потом разрешено отправиться в другое место в Таиланде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954504-tailand-polnostyu-otkryl-granitsy-chto-nuzhno-znat-turistam/