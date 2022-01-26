Лазурный город: как выглядит жемчужина Узбекистана и почему туда стоит съездить

Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Самарканд называют жемчужиной Узбекистана. Многие туристы едут туда, чтобы посмотреть на уникальные достопримечательности и современную инфраструктуру, а также насладиться незабываемой кухней и восточным гостеприимством. О том, почему туда стоит съездить, рассказала корреспондент Lenta.ru.

Путешествие в Самарканд началось с Ташкента, так как самаркандский аэропорт сейчас на реконструкции. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По прилете в столицу Узбекистана корреспондента начали наперебой зазывать таксисты.

"Тебе куда? Садись, я быстрей всех довезу!", "Садись, сестра, довезу, у меня машина лучше!" - весело перекрикивали они друг друга.

Из аэропорта журналист добралась на вокзал, откуда в Самарканд и далее в Бухару идет скоростной экспресс "Афрасиаб".

Площадь Регистан. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

"Самарканд - настоящая, неподдельная жемчужина Центральной Азии, его средневековые архитектурные шедевры - мавзолей завоевателя Тимура-Тамерлана Гур-Эмир, ансамбль медресе площади Регистан, некрополь Шахи-Зинда и другие - внесены в списки особо охраняемых объектов (в частности, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО)", - говорится в публикации.

Правительство Узбекистана стремится привлечь в город побольше туристов. В этом году в Самарканде к саммиту ШОС планируется открыть ряд масштабных объектов и отелей.

Мавзолей Гур-Эмир. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Обычно осмотр начинают с мавзолея Гур-Эмир, который завоеватель Тимур-Тамерлан построил для своего любимого рано умершего внука Мухаммад Султана. Он возвел бесконечно гармоничное сооружение с голубым куполом, выложенным керамическими плитками.

Керамика в отделке интерьеров одного из мавзолеев Шахи-Зинда. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Еще одно впечатляющее древнее кладбище города - некрополь Шахи-Зинда, где похоронены сестры, жены, дети и военачальники Тимура. Это не только очень красивая архитектура, привлекающая туристов со всего мира, но и мусульманская святыня.

Площадь Регистан с медресе Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Площадь Регистан - одно из красивейших мест Самарканда. Здесь расположены мечети Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, возведенные в XVII веке.

Также тут есть сувенирные лавки, хождение по ним - радость не только для шопоголика, но и для любопытного туриста.

Каждый продавец помимо обещания скидок старается заманить гостя чем-нибудь интересным. В одной лавке проводят мастер-классы по каллиграфии.

Торговец сувенирами. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

В другой - хозяин подробно объясняет про разницу самаркандской и хивинской керамики.

В третьей стоит работающий ткацкий станок, на котором ткут традиционные шелка-икаты с геометрическим орнаментом. В четвертой рассказывают о ритуале узбекской свадьбы и показывают наряды невесты.

"Покупайте, сейчас все дешево", - смеется хозяин одного из магазинчиков.

Действительно, пандемия и падение турпотока делают самаркандских торговцев сговорчивее. Здесь, как и везде на восточном базаре, можно и нужно долго торговаться.

Желающие не только посмотреть и купить сувениры, но и поучаствовать в их создании, отправляются в деревню мастеров Конигиль. Здесь местные жители занимаются теми же ремеслами, что и их предки.

Традиционная печь и казан для приготовления плова под открытым небом. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Самый популярный мастер-класс - приготовление плова. Туристов привлекают к чистке овощей прямо за длинным столом во дворе.

Набор ингредиентов для плова. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Все продукты натуральные, а плов, после двухчасового ожидания его готовности, оказывается просто божественным на вкус.

Перед тем, как покинуть Самарканд и на "Афрасиабе" отправиться в Ташкент, путешественники обязательно заезжают на базар, чтобы купить натуральных продуктов и взять их с собой.

Рынок. Фото: Вероника Гудкова/Lenta.ru

Даже зимой на рынке продают крупные помидоры, зелень, местную сладкую редьку и множество разновидностей специй и орехов. Особенно хороши засахаренный миндаль и крупный черный изюм - сладкий, как узбекское гостеприимство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1952742-lazurnyy-gorod-kak-vyglyadit-zhemchuzhina-uzbekistana-i-pochemu-tuda-stoit-sezdit/