Названы самые безопасные для туристов страны в 2022 году

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Надежность в любых сферах является ключевым фактором для большинства туристов, отправляющихся за рубеж. Исследование от International SOS показало, какие страны признаны безопасными для путешествий в 2022 году.

Компания International SOS оказывает услуги в области здравоохранения и безопасности. Оценка проводилась по нескольким критериям. Эксперты изучили потенциальные риски вспышек беспорядков и последствий пандемии в каждой стране, пишет Турпром.

Самым безопасным местом в мире на 2022 год признана Норвегия. Скандинавская страна заняла лидирующую строчку в исследовании. Связано это с тем, что здесь чрезвычайно низкий уровень преступности, крайне низкий риск проявления террористических атак, а также социальных беспорядков. Специалисты считают Норвегию наиболее мирной страной.

На втором месте рейтинга расположилась еще одна скандинавская страна - Финляндия. Многие туристы ежегодно приезжают сюда, чтобы посетить Хельсинки, Лапландию и покататься на собачьих упряжках или снегоходах, купить товары известных брендов. При этом в Финляндии очень низкий уровень криминала.

Третьей по безопасности страной в мире для посещения туристами была признана Швейцария. Уровень бандитизма в этой европейской стране тоже минимальный, в том числе в таких крупных городах, как Цюрих, Берн и Женева. Многие путешественники едут в Швейцарию в зимние каникулы, потому что тут находятся лучшие горнолыжные курорты в мире. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

На четвертой строчке расположилась Дания, где пониженный риск беспорядков среди населения и угроз террористов, что делает ее одной из самых надежных для туризма стран в мире.

Пятой по безопасности стала крошечная европейская страна Люксембург. В микрогосударство, как правило, приезжают туристы, отдыхающие на северо-востоке Франции или юго-востоке Бельгии, в рамках однодневной экскурсии.

Рейтинг самых безопасных стран в мире на 2022 год выглядит так:

Норвегия; Финляндия; Швейцария; Дания; Люксембург.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1951375-nazvany-samye-bezopasnye-dlya-turistov-strany-v-2022-godu/