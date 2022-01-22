Говорят, здесь можно вернуть молодость: где в Казахстане озера из осколков и горы из ожерелья

Иллюстративное фото: pexels.com

Озеро Жасылколь - это бриллиант в горной оправе. Оно считается одним из самых красивых высокогорных водоемов Джунгарского Алатау. Озеро находится в 15 км на юго-запад от села Лепсы в Алматинской области на высоте 1630 метров над уровнем моря. Говорят, что здесь можно вернуть молодость.

В результате землетрясения каменный обвал перекрыл русло реки естественной дамбой, благодаря чему образовалось живописное озеро. Невероятной красоты водоем в течение дня может менять свою окраску.

Об этом месте ходит множество легенд. Одна из них гласит, что однажды Шайтан поспорил с Кыдыр аулие о праведности людей, поэтому они решили пожить среди смертных.

Шайтан превратился в богатого джигита на коне, а Кыдыр аулие был нищим стариком.

Оба попросили ночлега у девушки, которую встретили на пути. Красавица посетовала, что у них самая маленькая юрта в ауле, поэтому места всем может не хватить. А потом побежала просить разрешения отца.

Вернувшись, девушка извинилась перед Шайтаном и сообщила, что они примут старца, потому что его не все могут пустить, а для юноши не составит труда найти другой кров.

Проигравший был удивлен. На следующий день он промчался на коне и бросил для проверки горсть золотых монет перед все той же девушкой, но вечером она их ему вернула.

Третье испытание Шайтана, когда он стал волком и набросился на Кыдыр аулие в образе ребенка, тоже обернулось неудачей. Красавица кинулась на зверя и вырвала малыша из его пасти.

В итоге Шайтан был вынужден признать свое поражение и решил вознаградить девушку за доброе сердце. Он подарил ей зеркало, посмотрев в которое возвращаются молодость и красота.

Кыдыр аулие тоже не остался в стороне и дал ей жемчужные бусы на удачу и достаток. Девушка поблагодарила их за подарки и молвила, что лучше бы они сделали так, чтобы ее край был красив, а воды было достаточно для всех. Они согласились.

Кыдыр аулие бросил жемчужное ожерелье и возникли прекрасные горы Джунгарского Алатау, а Шайтан кинул на землю зеркало. Там, где упал самый большой осколок, образовалось озеро Жасылколь, а мелкие его части разлетелись по всей округе, превратившись в тысячи водоемов.

Считается, если человек посмотрит в Жасылколь, то вернет свою молодость.

Еще старожилы говорят, что в этой местности готовили лес для строительства Турксиба. Когда богачей стали раскулачивать, часть нажитого имущества закопали, поэтому тут до сих пор находят клады.

Однако добраться до озера - не очень-то простая задача, ведь не зря же это подарок Шайтана. Тем не менее туристы сюда доходят, чтобы полюбоваться первозданной красотой окрестностей.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1947819-govoryat-zdes-mozhno-vernut-molodost-gde-v-kazahstane-ozera-iz-oskolkov-i-gory-iz-ozherelya/