Где и за сколько можно отдохнуть зимой в Восточном Казахстане

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Восточно-Казахстанская область привлекает туристов своей живописной природой и горными пейзажами круглый год. С ноября по март сюда приезжают кататься на лыжах, сноубордах и снегоходах. Посетителей принимают горнолыжные комплексы и базы отдыха. Где можно отдохнуть зимой и сколько это будет стоить, рассказал портал YK-news.kz.

Одним из популярных мест зимнего отдыха является горнолыжный курорт "Алтайские Альпы", который располагается в Глубоковском районе, в 23 км от Усть-Каменогорска.

Здесь для гостей предусмотрены пять канатных дорог (три бугельные и две кресельные) и более 12 склонов для катания различной степени сложности. Стоимость подъема по бугельной дороге составляет 600 тенге, по кресельной - 800 тенге.

Прокат горнолыжного снаряжения начинается от 2000 тенге. Есть два кафе. Тем, кто собирается на курорт на несколько дней, предлагают снять номера или домики. Цена за сутки проживания с двухразовым питанием начинается от 13 000 тенге. Но в выходные и праздники стоимость меняется, необходимо это учитывать.

В Ридере, в районе поселка Верхняя Хариузовка, располагается горнолыжная база "Stardust Camp".

Тут есть подъемник (от 400 тенге за подъем) и несколько спусков разного уровня сложности. Если нет снаряжения - не беда. Сдаются лыжи, сноуборды, "ватрушки". Также за отдельную плату могут провести экскурсию по окрестностям на вездеходе. Замерзли - согреетесь в бане. Останавливаются туристы в гостинице или доме. Номера стоят от 20 000 тенге, дома со встроенной сауной - от 45 000 тенге.

База отдыха "Эдельвейс" тоже находится в Риддере. Для лыжников и сноубордистов доступны три трассы различного уровня сложности и протяженности.

Прокат спортивного снаряжения стоит 3000 тенге за два часа, 6000 тенге - за день. Желающих катают с водителем на снегоходах. Для приятного отдыха сдаются открытые и закрытые теплые беседки. Есть кафе и баня, комната для просушки одежды и инвентаря. Живут посетители в гостиничных номерах, аренда начинается от 12 000 тенге в сутки (в выходные дороже), в стоимость проживания включен завтрак, за обед и ужин придется платить отдельно.

В 5 километрах от Риддера есть база активного туризма и семейного отдыха "Березовка".

Здесь отдыхающие могут покататься на лыжах и с горок, сходить в баню и на массаж. По субботам гостей за отдельную плату катают на собачьей упряжке. При желании клиентов предоставляется русская печь для самостоятельного приготовления еды. Аренда гостевых домов начинается от 23 500 тенге, а 15-местный хостел стоит 30 000 тенге в сутки.

База отдыха "Зиновьевка" находится в лесу, в 85 км от Усть-Каменогорска по риддерской трассе, за селом Черемшанка.

Тут есть возможность лесных прогулок и катания на беговых лыжах, санях и снегоходах. Дают в аренду и спортивных инвентарь с теплыми беседками на 24 человека. Можно попариться в бане. Проживание - в комфортабельных номерах и домах вместительностью от 2 до 14 человек.

В базе отдыха "Климовка", что в 30 км от Риддера, в горах, можно покататься на стьюбах, лошадях, санях, взять беговые лыжи.

Здесь организовывают туры в лес, есть свой контактный зоопарк с верблюдами, пони, кроликами, маралами и другими животными. Живут туристы в отдельно стоящих домиках со всеми удобствами. Стоимость составляет 35 000 тенге с человека в сутки с трехразовым питанием, посещением бани и арендой спортивного инвентаря. Цена в VIP-домах - 45 000 тенге за сутки с человека.

База отдыха "Синегорье" находится в живописном месте на берегу реки Громотухи в Риддере. Тут предусмотрено катание на горках, коньках, имеется трасса для беговых лыж, дают в аренду спортивный инвентарь. Стоимость номеров со всеми удобствами начинается от 12 000 тенге.

В санатории "Изумрудный", который расположен в Глубоковском районе, в 17 км от Усть-Каменогорска, можно гулять на свежем воздухе, кататься с горок и пройти оздоровительные процедуры (массаж, ванны, пантолечение, физио- и фитотерапию и другое). Стоимость проживания в комфортабельных номерах стартует с 13 000 тенге с двухразовым питанием. В выходные и праздники она меняется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1947604-gde-i-za-skolko-mozhno-otdohnut-zimoy-v-vostochnom-kazahstane/