7 чудес Турции, о которых не все знают

Фото: pexels.com

Турция считается одним из самых популярных направлений для отдыха у казахстанцев. Здесь доступные цены, отличный сервис и теплое море 6 месяцев в году. У многих туристов она ассоциируется с пляжами, отелями и базарами. Однако этим страна не ограничивается - тут множество удивительных мест. Расскажем о некоторых из них.

1. Гора Арарат

Знаменитая гора, куда по легенде причалил ковчег Ноя, находится именно в Турции. Вообще Арарат - это стратовулкан, состоящий из двух конических частей - Масис (5165 метров) и Сис (3925 метров). В последний раз он извергался в 1840 году. Местные пейзажи и энергетика завораживают. Туристы едут к горе, чтобы духовно соприкоснуться с древней историей "колыбели человечества".

2. Курорт Дальян

Курорт, расположенный в 30 км от аэропорта Даламан в провинции Мугла, называют турецкой Венецией из-за обилия речушек, по которым местные жители катают туристов на лодках. В Дальяне и его окрестностях можно найти немало достопримечательностей: высеченные в скалах Ликийские гробницы, развалины античного города Кавна, бирюзовое озеро Кейджегиз.

3. Каньон Шахинкая

Каньон Шахинкая, расположенный в границах Везирбриджского района Самсуна, впечатляет всех, кто его посещает. Он был признан природным парком в 2015 году. Глубина каньона составляет около 450 метров, а длина - около 3 250 метров. Здесь перед путешественниками открываются завораживающие виды на отвесные скалы, обрамленные растительностью, стиснутую ими сине-зеленую ленту реки, извивающуюся под разными углами, а также царит непередаваемая атмосфера единения с природой.

4. Подземный город Деринкую

Деринкую является древнейшим подземным городом Мидийской империи, самым большим обнаруженным и очищенным подземным городом Каппадокии. Его помещения выдолблены в мягком туфе и расположены под домами одноименного наземного города. Жилые строения, училища, конюшни, церковь расположены на восьми уровнях и связаны между собой ходами. Некогда поселение могло вместить около 20 тыс. человек. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

5. Озеро Салда

Кратерное озеро Салда, что в провинции Бурдур, при съемке с высоты птичьего полета похоже на синий сапфир в оправе из белого золота. Водоем находится на высоте 1165-1180 метров над уровнем моря. Его называют турецкими Мальдивами из-за характерного сочетания белоснежного песка и бирюзового цвета воды. Только вот купаться здесь запрещено, потому что территория считается природоохранной зоной.

6. Регион Карадениз

Карадениз - это черноморский регион в северо-восточной части Турции. Край cлавится своими чайными плантациями, где город Ризе является "столицей" всеми любимого турецкого чая. Еще тут выращивают и собирают фундук. Также регион известен своей необычайно красивой природой: озерами, горными реками и водопадами.

7. Монастырь Панагия Сумела

Панагия Сумела - один из древнейших монастырей, располагающийся на северо-востоке Турции, в 48 км от города Трабзон. Уникальность комплекса заключается в его многовековой истории, насчитывающей более 16 столетий. Интерес вызывает и сам способ возведения монастыря - строение было высечено в скалах на высоте более 300 метров над уровнем моря.

Планируя путешествие в Турцию или другую страну мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1946955-7-chudes-turtsii-o-kotoryh-ne-vse-znayut/