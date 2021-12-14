Ледяная сказка, в которой можно остановиться на ночь

Фото: instagram.com/kakslauttanen_arctic_resort

Первой создала "холодный" отель Швеция. С тех пор прошло уже более двух десятков лет и многие страны стали использовать эту технологию строительства. Только надо, чтобы позволял климат. Обычно каждый раз возводить ледяные здания приходится с нуля. Рассказываем, где найти такие гостиницы.

Icehotel, Юккасъярви, Швеция

Всемирно известный отель расположен у реки Торн. Впервые его построили в 1989 году в 200 км от Северного полярного круга. С наступлением зимы гостиница ежегодно возрождается в новом обличье. Прославился отель выставкой художественного творчества из снега и льда. Как только выпадает первый плотный снег, художники приезжают сюда со всего света, чтобы участвовать в создании здания. Путешественники любят это место за северное сияние, вкусный кофе и морошку.

Kakslauttanen Arctic Resort, Финляндия

Отель расположился в Лапландии и представляет собой 4-звездочный курортный комплекс. Его зачастую называют "Ледяной деревней" благодаря многочисленным стеклянным и снежным иглу (зимнее жилище канадских эскимосов). Здесь опять же можно насладиться волшебным северным сиянием под прозрачным куполом.

Sorrisniva Igloo Hotel, Альта, Норвегия

Ледяной отель в Норвегии был первым сооружением такого типа и вторым в мире. Сегодня он считается крупнейшим в Европе. Первоначально здание было построено всего на 6 спален, но постепенно их количество увеличивалось. В настоящее время насчитывается 30 номеров, 4 из которых класса люкс, а остальные уровня комфорт. Внутри расположен ледяной бар, часовня и множество скульптур изо льда. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Blacksheep Villages Igloos, Франция

Французский комплекс уникален тем, что расположен на горнолыжном курорте с видом на склоны Монблана. Вся ледяная деревня построена на склоне. Кровати в номерах застелены пуховыми одеялами, в ресторане подают традиционное вино и фондю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945992-ledyanaya-skazka-v-kotoroy-mozhno-ostanovitsya-na-noch/