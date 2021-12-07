"Красивые виды на рассвете и закате": подсветка скал и троп появится в Чарыне

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В Чарынском национальном парке в скором времени появятся новые элементы туристической инфраструктуры. К примеру, люди получат возможность любоваться ночными видами каньона - будут подсвечены скалы и пешеходные тропы. Также здесь построят гостиницы и объекты общественного питания, передает "Хабар 24".

Главная достопримечательность Чарынского каньона - это "Долина замков". Она представляет собой небольшое горное ущелье, которое образовалось около 12 млн лет назад в результате ветровой эрозии скал.

Людей здесь много всегда, даже в будние дни. Поэтому современная туристическая инфраструктура создается именно вокруг этого удивительного места.

За последний год тут появилось множество базовых элементов, в которых путешественники ранее очень нуждались. Скамейки, навесы, питьевые фонтанчики, смотровые площадки, безводные биотуалеты, информационные стенды. В каньоне теперь есть и мобильная связь.

"Наша основная идея - развивая туризм, мы не должны нанести ущерб природе. Изучая общемировую практику и опыт, который у нас есть, объединяя все эти усилия, мы хотим сделать пребывание на природе безопасным и в то же время не наносить ущерб", - рассказывает руководитель проекта по развитию экотуризма Жанибек Алькеев.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Территория Чарынского национального парка составляет 127 тысяч гектаров. Из них 5 гектаров передано инвесторам в долгосрочное пользование. Это именно та, наиболее посещаемая, часть каньона.

На текущий момент в создание базовой инфраструктуры вложено около 200 млн тенге. Но сделать предстоит еще немало.

Здесь необходимо построить визит-центр, объекты питания для туристов, кемпинги. Одна из самых интересных новинок заключается в том, что Чарын можно будет посещать и в темное время суток.

"Так как часто в каньон приезжают только днем, люди мало видели его в вечернее время. Здесь есть очень красивые виды, когда солнце садится и встает - на рассвете и закате. Когда люди будут тут иметь возможность ночевать, вечером они могли бы выходить на прогулку внутри Чарынского каньона, непосредственно в "Долине замков".

Для этого мы хотим сделать освещение небольшое, которое могло бы подсветить дорожку. Тогда люди после ужина могли бы прогуляться до реки и насладиться вечерним видом каньона", - добавил Жанибек Алькеев.

Также в будущем в каньоне появится несколько новых пешеходных маршрутов. Пока их только два - по краю и внутри "Долины замков". Конкретных сроков завершения проекта нет. Работы будут проводиться в обозримой перспективе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945550-krasivye-vidy-na-rassvete-i-zakate-podsvetka-skal-i-trop-poyavitsya-v-charyne/