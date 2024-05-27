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"Седьмой канал" покажет новый сериал о жизни этнических казахов в Китае

Опубликовано:

Мой Алтай
Мой Алтай. Фото: Седьмой канал

Дорама о жизни казахов в Китае будет представлена казахстанскому зрителю. Новый восьмисерийный телесериал "Мой Алтай" покажет "Седьмой канал", передает NUR.KZ.

Телесериал "Мой Алтай" повествует о жизни этнических казахов в Китае.

Главную роль в сериале сыграл известный китайский актер Юй Ши. Для перевоплощения в казахского джигита он посещал уроки казахского языка.

Второстепенные роли сыграли этнические казахи, которые живут в Синьцзяне. В сериале показан быт казахов, которые живут в Китае, а также отражена их философия и традиции.

Сюжет фильма сосредоточен на судьбе двух героев: девушки по имени Ли Вэньсю, представительницы народа Хань, и этнического казаха по имени Батай.

Сериал "Мой Алтай" снят китайской онлайн-платформой iQIYI. Мировая премьера сериала состоялась в этом году в Каннах, где фильм получил высокие оценки критиков.

"Сериал будет показан в эфире "Седьмого канала" в ближайшее время. Договоренность об этом была достигнута на встрече руководства телеканала с представителями Государственного управления радио и телевидения Китая и компании iQIYI", - сообщает пресс-служба телеканала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2107569-sedmoy-kanal-pokazhet-novyy-serial-o-zhizni-etnicheskih-kazahov-v-kitae/

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