Утечку кадров из российского кино в Голливуд предсказали эксперты

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Кризис киноиндустрии в России может иметь серьезные последствия для всего мирового рынка кино. Интернет-пиратства станет больше. Голливуд потерпит убытки из-за отмены проката в России, но приобретет много новых кадров, передает The Atlantic.

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После вторжения российских войск на территорию Украины Голливуд присоединился к антироссийским санкциям. Крупные киностудии приостановили выпуск фильмов в российских кинотеатрах. Netflix, Discovery, WarnerMedia и Amazon прекратили вещать на Россию.

Россия не является крупнейшим зарубежным рынком для Голливуда. В 2019 году страна заняла всего лишь девятое место в мире по кассовым сборам. Но убытки от отсутствия российского проката у студий все равно будут. Кроме того, Россия всегда вдохновлялась Голливудом. «В 1930-е годы Советский Союз пытался создать свой собственный «киногород». Государство изучило голливудскую модель и попыталось воссоздать ее. Так, в СССР появились первые киномюзиклы. Отрыв от Голливуда будет болезненным для российской киноиндустрии», — говорит историк кино Рэйчел Морли. После распада СССР российский кинобизнес пришел в упадок. В 1995 году страна занимала самое низкое место в Европе по продажам билетов на душу населения. Зато расцветало пиратство на VHS-кассетах. Нечто подобное может произойти и сейчас, но уже в интернете.

По словам Морли, к моменту, когда Россия наладила свое кинопроизводство в 1990-х годах, зрители привыкли смотреть иностранное кино. И даже в последние годы иностранный прокат составлял не менее 70% от российского рынка кино. Историк считает, что иностранное киноискусство не могло не сказаться на ценностях зрителей. Именно люди, которые смотрели много голливудских фильмов, сегодня критикуют действия российских властей в Украине.

По мнению эксперта, кризис может стать причиной утечки талантов из России в Голливуд. Так, режиссер Андрей Звягинцев, чей фильм "Левиафан" был номинирован на Оскар, в своих работах говорит о социальных проблемах России. Рэйчел Морли считает, что сейчас такая повестка может быть негативно воспринята в российском кинопрокате. Кроме того, многие известные личности критиковали действия российского правительства в Украине, до того, как был принят закон, предусматривающий санкции для всех, кто призывает к антироссийским санкциям. По ее мнению, те деятели, чьи взгляды не будут сходиться с политикой российского правительства, могут покинуть страну ради работы в Голливуде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1960590-utechku-kadrov-iz-rossiyskogo-kino-v-gollivud-predskazali-eksperty/