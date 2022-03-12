Зачем строили "кукольный домик" в натуральную величину, который пришлось сжечь

Фото: instagram.com/golightly_miniatures

"Кукольный домик" в натуральную величину долгое время удивлял людей, проезжающих по одному из шоссе в провинции Манитоба в Канаде. Причем одной стены здания как бы не было, поэтому все любопытные могли рассматривать внутреннее убранство комнат. Однако потом "инсталляцию" сожгли, пишет канал TOUR2GO.

Изначально это был старый заброшенный фермерский дом. Потом здание стало проектом канадской художницы Хизер Беннинг (Heather Benning).

По ее словам, идея сделать "что-то такое" у нее появилась давно, оставалось найти подходящий объект. Он подвернулся совершенно случайно, во время одной из поездок по работе.

Художница нашла владельца строения, которое, как выяснилось, стояло без присмотра с 60-х годов XX века.

Получив разрешение, Хизер Беннинг превратила его в "кукольный домик" в 2007 году. Она сделала ремонт и снесла полностью одну стену, заменив ее большим оргстеклом.

Комнаты были покрашены в цвета пастельных тонов. Мебель и прочая обстановка тоже были подлинными из 60-х годов.

"Вглядываясь в этот первозданный мир, ты понимаешь, что навсегда потерял свое детство", - так описывала свои впечатления от работы сама художница.

"Кукольный домик" простоял 6 лет. Второй частью "художественного проекта" стал поджог здания. Это не было каким-то варварством или досадной случайностью.

Проблема заключалась в том, что дом достиг той степени аварийности, что его осмотр и посещение становились слишком опасными. Между тем сюда заглядывали туристы и проезжавшие мимо путники.

"Кукольный домик" перестал существовать в Канаде в марте 2013 года и, судя по всему, он был самым известным проектом художницы, хотя она выставлялась как фотограф и скульптор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1959915-zachem-stroili-kukolnyy-domik-v-naturalnuyu-velichinu-kotoryy-prishlos-szhech/