Сказочное место: где находится и чем удивит "Заколдованный город"

Фото: instagram.com/sabersabor.es

Заколдованный или Зачарованный город (Ciudad Encantada) - это название знаменитого парка камней в Испании. Он входит в состав заповедника Серрания-де-Куэнка и находится в 28 километрах от города Куэнка.

Это сказочное и мистическое место в окружении гор и огромных сосен на высоте 1500 метров над уровнем моря.

Природный заповедник представляет собой 20 кв. км карстовых известняковых скал самых причудливых форм и размеров, которые образовались за миллионы лет благодаря эрозии и выветриванию, а также другим природным факторам.

Еще в 1929 году он был признан природным объектом национального интереса.

Некоторые каменные фигуры напоминают людей, предметы и животных. У многих из них есть названия, соответствующие их очертаниям.

Например, между соснами и можжевельником можно встретить гигантский гриб (Tormo Alto), тюленя (La Foca), собаку (El Perro), медведей (Los Osos), лицо человека (La Cara del Hombre), влюбленных из Теруэля (Los amantes de Teruel).

Туристы едут сюда, чтобы своими глазами увидеть чудо природы. Добраться до Заколдованного города от Куэнки довольно просто, дорога на машине занимает примерно полчаса. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Перед входом в парк есть большая парковка, отель с кафе. В кассе можно взять индивидуальные билеты или отправиться на экскурсию в составе группы с гидом. Впрочем, тут можно спокойно прогуляться и самостоятельно, пофотографировать.

Кстати, сам средневековый город Куэнка - место, которое многие считают самым красивым в Испании. Его построили на скалах и дома здесь порой буквально висят над пропастью.

С XX века в город начали приезжать туристы, что послужило началом его развития. С 1996 года это уникальное поселение находится под охраной ЮНЕСКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1956651-skazochnoe-mesto-gde-nahoditsya-i-chem-udivit-zakoldovannyy-gorod/