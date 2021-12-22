Идеи подарков на Новый год для тех, кто ведет здоровый образ жизни

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Сегодня здоровый образ жизни стал настоящим брендом. Многие стараются жить ближе к природе или чаще выбираться на свежий воздух, правильно питаться и заниматься спортом. Поэтому, выбирая подарок на Новый год, сделайте акцент на его полезность для здоровья. NUR.KZ собрал десять идей, которые помогут вам с выбором презента.

Сертификат в магазин спортивных товаров

Подарочные сертификаты – это возможность сделать неординарный подарок друзьям, родным и коллегам, которые заботятся о своем здоровье.

СПА-день

Такой презент подарит возможность расслабиться и отдохнуть после рабочей недели или трудного дня. После СПА-процедуры человек почувствует себя обновленным, отдохнувшим и зарядившимся на новые свершения.

Подписка на доставку здоровой еды

Иллюстративное фото: pexels.com

В суете дел мы порой забываем даже поесть, не говоря уже о правильном питании. Поэтому, если вы подарите близкому человеку подписку на доставку здоровой еды, то позаботитесь о его здоровье и хорошем самочувствии. К слову, такой подарок будет особенно актуален после новогоднего застолья.

Аппарат для выращивания микрозелени дома

Еще один способ позаботиться о здоровье друзей и родственников – это подарить аппарат для выращивания микрозелени дома. Проростки растений вмещают в себе в 40 раз больше питательных веществ, чем зрелые листья. Кроме того, микрозелень богата витаминами группы C, E и K, лютеином, белком и бета-каротином.

Электрическая зубная щетка

Такой полезный и функциональный подарок покажет человеку, что вы заботитесь о его здоровье и стремитесь сделать его жизнь более комфортной. Дополнить презент можно качественной зубной пастой.

Абонемент в бассейн, спортивный зал или групповые тренировки

Иллюстративное фото: pexels.com

Если сертификат в спортивный магазин вы уже дарили, то можно на этот раз порадовать близкого человека абонементом в бассейн или спортивный зал. Если презент предназначен для подруги или жены, то можно приобрести абонемент на танцы или стретчинг.

Умные весы

Весы могут стать полезным подарком для каждого члена вашей семьи. Для детей важно контролировать набор веса в динамике. Для худеющих – избавление от ненавистных килограммов. А для спортсменов необходимо отслеживание изменений в теле для поддержания мотивации.

Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр также может стать желанным подарком в любой семье. Все потому что он измеряет температуру всего за одну секунду, достаточно навести его на лоб больного. Особенно такой термометр очень понадобится семье, где есть маленький ребенок.

Тестер качества воды

Все мы знаем, как важна для здоровья чистая вода. Тестер воды – это отличный в подарок себе (кто сказал, что себе нельзя дарить подарки) и близким легко решает эту проблему. Такое устройство определяет степень минерализации воды за секунды и показывает общее количество твердых веществ, растворенных в воде. Чем меньше число на тестере, тем безопаснее вода для здоровья.

Игрушка-грелка

Иллюстративное фото: pexels.com

Симпатичную мягкую игрушку нередко дарят любимой девушке или ребенку. Но игрушка-грелка – очень ценный для здоровья подарок, поскольку в ней есть нагревательный мешочек, который сохраняет тепло и согревает ваших близких в течение часа. Чтобы нагреть мешочек, достаточно на минутку поместить его в микроволновую печь.

Сумка-холодильник

Сумки-холодильники или термоконтейнеры – просто самые нужные приспособления во время поездки на природу или в путешествие. Внутри сумки поддерживается постоянная температура, которая позволяет сохранять пищевые продукты холодными или, наоборот, горячими в течение длительного времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/holidays/1940752-idei-podarkov-na-novyy-god-dlya-teh-kto-vedet-zdorovyy-obraz-zhizni/