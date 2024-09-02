Динара Сатжан и другие известные журналисты появятся в новом сезоне "Седьмого канала"
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Сегодня «Седьмой канал» представил промо-ролик нового сезона. В нем задействованы новые лица канала - известные журналисты, передает корреспондент NUR.KZ.
Среди полностью обновленного состава ведущих – Нартай Аралбайұлы, Динара Сатжан, Әйгерім Сейфолла, Ардақ Қасымхан, Алмас Ашим и другие известные журналисты.
В этом сезоне «Седьмой» обновил направление. Судя по промо-ролику осеннего сезона, на канале начнут появляться проекты общественно-политической и социальной направленности.
"Седьмой канал" вещает во всех регионах страны.
9 сентября «Седьмому» исполняется 15 лет!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/entertainment/2156239-dinara-satzhan-i-drugie-izvestnye-zhurnalisty-poyavyatsya-v-novom-sezone-sedmogo-kanala/