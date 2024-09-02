Динара Сатжан и другие известные журналисты появятся в новом сезоне "Седьмого канала"

Сегодня «Седьмой канал» представил промо-ролик нового сезона. В нем задействованы новые лица канала - известные журналисты, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди полностью обновленного состава ведущих – Нартай Аралбайұлы, Динара Сатжан, Әйгерім Сейфолла, Ардақ Қасымхан, Алмас Ашим и другие известные журналисты.

15 лет каналу. Фото: Седьмой канал

В этом сезоне «Седьмой» обновил направление. Судя по промо-ролику осеннего сезона, на канале начнут появляться проекты общественно-политической и социальной направленности.

"Седьмой канал" вещает во всех регионах страны.

9 сентября «Седьмому» исполняется 15 лет!