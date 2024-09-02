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Динара Сатжан и другие известные журналисты появятся в новом сезоне "Седьмого канала"

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Кадр из видео
Кадр из видео: Седьмой канал

Сегодня «Седьмой канал» представил промо-ролик нового сезона. В нем задействованы новые лица канала - известные журналисты, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди полностью обновленного состава ведущих – Нартай Аралбайұлы, Динара Сатжан, Әйгерім Сейфолла, Ардақ Қасымхан, Алмас Ашим и другие известные журналисты.

15 лет каналу
15 лет каналу. Фото: Седьмой канал

В этом сезоне «Седьмой» обновил направление. Судя по промо-ролику осеннего сезона, на канале начнут появляться проекты общественно-политической и социальной направленности.

"Седьмой канал" вещает во всех регионах страны.

9 сентября «Седьмому» исполняется 15 лет!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/entertainment/2156239-dinara-satzhan-i-drugie-izvestnye-zhurnalisty-poyavyatsya-v-novom-sezone-sedmogo-kanala/

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