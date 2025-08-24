"+1 человек-паук": казахстанцев удивила смелость жителя Мангистау при встрече с жутким насекомым

В Сети обсуждают паукообразное насекомое, которое уцепилось за палец мужчины в Мангистауской области. Ситуацию прокомментировал эксперт-орнитолог.

В Instagram-аккаунте 911.aktau опубликовали видео мужчины, который рассказал, что очень испугался, когда из травы выпрыгнуло паукообразное насекомое и уцепилось за его палец. Пользователей Сети не только испугал внешний вид неизвестного им насекомого, но и удивила смелая реакция мужчины.

"Даже смотреть страшно. Автор видео, ты бессмертный?", "Бежать надо, а он в руках держит, у нас народ бесстрашный! То змей в руках держат, то пауков", "Понятно, почему мужчины меньше живут", "+1 Человек-паук", - написали казахстанцы в комментариях под постом.

Ситуацию для издания Lada.kz прокомментировал орнитолог Василий Бастаев. По его словам, на видео снята сольпуга (фаланга) - хищное паукообразное, которое встречается на территории Мангистауской области.

"Настолько крупных особей я здесь не видел, но в целом они у нас водятся", - отметил специалист.

По его словам, сольпуги более активны в сумерках и ночью, охотясь на насекомых, пауков, а иногда даже на мелких позвоночных. Жвалы у них достаточно сильные, чтобы разрывать покровы добычи. Интересная особенность этих существ - как и скорпионы, они светятся под ультрафиолетом.

Эксперт добавил, что укус сольпуги не представляет смертельной опасности для человека, но может быть очень болезненным и вызвать воспаление при отсутствии обработки раны.

Несколько дней назад в Актюбинской области восьми гражданам, в том числе троим детям, понадобилась помощь медиков из-за укусов каракуртов. Их встречают не только в районах, но и самом Актобе.

В Талдыкоргане также все чаще стали замечать каракуртов. Жители бьют тревогу, а уполномоченные органы не спешат реагировать на ситуацию. Кроме того, один из самых опасных видов пауков был замечен в центре Актау - по словам эксперта, это нехарактерное явление для региона.

Добавим, ранее мы писали, что на планете обитает 50 тысяч видов пауков. В представлении человека это скрытные и опасные существа. Каких пауков можно встретить на территории Казахстана, можно прочитать тут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.