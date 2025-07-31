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    Неизвестную ранее группу крови обнаружили медики в Индии

    Опубликовано:

    Лаборант с анализом крови
    Анализ крови. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Индии врачи обнаружили ранее неизвестную медицине группу крови, после того, как одной из пациенток не подошла ни одна из донорских доз, передает NUR.KZ со ссылкой на The New Indian Express.

    По данным издания, новую группу крови обнаружили у 38-летней пациентки из штата Карнатака в Индии, ей требовалась операция на сердце. Врачи определили ее группу крови как первую положительную, она же является самой распространенной. Однако ни одна из донорских доз не подошла ей.

    "Наша команда обнаружила, что ее кровь была "панреактивной", несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, команда собрала образцы крови у 20 членов ее семьи для поиска совместимой, но ни один из них не подошел.

    Случай был обработан с максимальной осторожностью, и благодаря совместным усилиям ее врачей и семьи ее операция была успешно завершена без необходимости переливания", - рассказал доктор Анкит Матур.

    Но образцы крови ее семьи были отправлены в Международную референтную лабораторию групп крови в Великобританию. 10 месяцев обширных исследований привели к открытию ранее неизвестного антигена группы крови, который ранее не был описан.

    Ученые сообщили, что находка ранее неизвестного антигена CRIB (Cromer India Bangalore) стала основанием для его внесения в существующую систему групп крови.

    В июле прошлого года эксперты рассказали, как человеку можно узнать свою группу крови. Отмечалось, что для этого необязательно идти в поликлинику.

    Ранее мы писали, что кровь состоит из разных типов клеток, которые выполняют свои функции. И хотя они у всех одинаковые, кровь делится на разные группы. О группах крови и других интересных фактах можно прочитать тут.

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