Первая ракета Австралии рухнула через 14 секунд после запуска: полет назвали "потрясающим" (видео)

Первая сделанная в Австралии ракета-носитель Eris провела в полете лишь 14 секунд, однако компания, разработавшая ракету, назвала запуск успешным, передает NUR.KZ.

Компания-разработчик Gilmour Space Technologies опубликовала в своем аккаунте в X итоги запуска своей ракеты-носителя Eris. По данным компании, полет продлился лишь 14 секунд.

"Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии - 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя", - говорится в сообщении компании в X.

Видео, на котором зафиксирована попытка направить ракету в космос, длится всего 32 секунды, значительную часть хронометража заняла подготовка к взлету. При этом, разработчики считают свои действия успешными.

"Потрясающий результат для первого испытательного запуска", - сказано в описании к видео.

По данным ТАСС, Gilmour Space Technologies была создана в 2015 году, она планировала осуществить первый пуск своей ракеты уже в 2023 году, но сроки переносились из-за задержки с получением одобрения регулятора.

Компания финансируется частными инвесторами, но в июле заручилась также и государственной поддержкой в 3,3 млн долларов. В ракете-носителе Eris используется гибридное топливо, ее высота составляет 23 м, масса полезной нагрузки - 300 кг.

В июне этого года в США взорвалась ракета компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. После того, как кадры облетели соцсети, в компании назвали произошедшее "серьезной аномалией".

А в январе в США ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Отмечалось, что данное событие повлияло на расписание авиарейсов в США.

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