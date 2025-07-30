Первая ракета Австралии рухнула через 14 секунд после запуска: полет назвали "потрясающим" (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Первая ракета Австралии рухнула через 14 секунд после запуска: полет назвали "потрясающим" (видео)

    Опубликовано:

    Запуск ракеты на 14 сек
    Запуск ракеты. Фото: x.com/GilmourSpace

    Первая сделанная в Австралии ракета-носитель Eris провела в полете лишь 14 секунд, однако компания, разработавшая ракету, назвала запуск успешным, передает NUR.KZ.

    Компания-разработчик Gilmour Space Technologies опубликовала в своем аккаунте в X итоги запуска своей ракеты-носителя Eris. По данным компании, полет продлился лишь 14 секунд.

    "Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии - 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя", - говорится в сообщении компании в X.

    Видео, на котором зафиксирована попытка направить ракету в космос, длится всего 32 секунды, значительную часть хронометража заняла подготовка к взлету. При этом, разработчики считают свои действия успешными.

    "Потрясающий результат для первого испытательного запуска", - сказано в описании к видео.

    По данным ТАСС, Gilmour Space Technologies была создана в 2015 году, она планировала осуществить первый пуск своей ракеты уже в 2023 году, но сроки переносились из-за задержки с получением одобрения регулятора.

    Компания финансируется частными инвесторами, но в июле заручилась также и государственной поддержкой в 3,3 млн долларов. В ракете-носителе Eris используется гибридное топливо, ее высота составляет 23 м, масса полезной нагрузки - 300 кг.

    В июне этого года в США взорвалась ракета компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. После того, как кадры облетели соцсети, в компании назвали произошедшее "серьезной аномалией".

    А в январе в США ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Отмечалось, что данное событие повлияло на расписание авиарейсов в США.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.