Первая ракета Австралии рухнула через 14 секунд после запуска: полет назвали "потрясающим" (видео)
Опубликовано:
Первая сделанная в Австралии ракета-носитель Eris провела в полете лишь 14 секунд, однако компания, разработавшая ракету, назвала запуск успешным, передает NUR.KZ.
Компания-разработчик Gilmour Space Technologies опубликовала в своем аккаунте в X итоги запуска своей ракеты-носителя Eris. По данным компании, полет продлился лишь 14 секунд.
"Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии - 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя", - говорится в сообщении компании в X.
Видео, на котором зафиксирована попытка направить ракету в космос, длится всего 32 секунды, значительную часть хронометража заняла подготовка к взлету. При этом, разработчики считают свои действия успешными.
"Потрясающий результат для первого испытательного запуска", - сказано в описании к видео.
По данным ТАСС, Gilmour Space Technologies была создана в 2015 году, она планировала осуществить первый пуск своей ракеты уже в 2023 году, но сроки переносились из-за задержки с получением одобрения регулятора.
Компания финансируется частными инвесторами, но в июле заручилась также и государственной поддержкой в 3,3 млн долларов. В ракете-носителе Eris используется гибридное топливо, ее высота составляет 23 м, масса полезной нагрузки - 300 кг.
В июне этого года в США взорвалась ракета компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. После того, как кадры облетели соцсети, в компании назвали произошедшее "серьезной аномалией".
А в январе в США ракета компании SpaceX взорвалась через несколько минут после начала испытаний. Отмечалось, что данное событие повлияло на расписание авиарейсов в США.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2270532-pervaya-avstraliyskaya-raketa-nositel-ruhnula-cherez-14-sek-posle-zapuska-polet-nazvan-potryasayushchim/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах