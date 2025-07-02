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    Что смотрели казахстанцы на YouTube в июне: от громких новостей до семейных комедий

    Опубликовано:

    Человек смотрит телевизор
    Человек смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В июне казахстанцы активно следили за футбольными матчами, громкими происшествиями и новыми казахстанскими фильмами. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.

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    "КЕЛІНЖАН 3" толықметражды фильмі | Полнометражный фильм «КЕЛИНЖАН 3» | Интернет-премьера / Khabar TV

    "Келинжан 3" — казахстанский фильм в жанре семейной комедии. Сюжет, полный новых приключений, точно не оставит равнодушным зрителей. Акима села ловят на взятке, и начинаются выборы по избранию нового акима. Мадибек и Балкия становятся соперниками на этих выборах. Видео набрало 1 542 078 просмотров.

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