Что смотрели казахстанцы на YouTube в июне: от громких новостей до семейных комедий

В июне казахстанцы активно следили за футбольными матчами, громкими происшествиями и новыми казахстанскими фильмами. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.

Новостные

Португалия - Испания І УЕФА Ұлттар Лигасы | Финал | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Футбол был и остается одним из самых популярных видов спорта у казахстанцев. В прошедшем месяце эта игра лидировала по просмотрам на YouTube. Матч между Португалией и Испанией набрал 497 063 просмотра.

Иран нанёс третью волну ракетных ударов по Израилю / Телеканал 24kz

Иран нанес третью волну ракетных ударов по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛ. По данным агентства IRNA, операция получила название "Правдивое обещание-3". Сюжет с таким заголовком собрал 427 600 просмотров у зрителей.

"У людей паника": на казахстанско-российской границе транспортный коллапс / Жаңалықтар - Новости // КТК

Сюжет о том, что в Актюбинской области многокилометровые очереди на границе с Россией, привлек внимание казахстанцев. На контрольно-пропускном пункте "Жайсан" собрались серьезные заторы. Причина - дорожный ремонт и перебои в работе электронной системы пропуска. Видеоролик посмотрели 386 895 раз.

Вовремя не снимала деньги: 72-летней пенсионерке в СКО приостановили выплату пенсии / Телеканал Астана / Astana TV

Неприятная история произошла с пенсионеркой из Петропавловска - ей приостановили выплату пенсии из-за того, что она вовремя не снимала деньги. А сюжет об этом взволновал зрителей - они посмотрели его 326 254 раза.

Шерзат Полат ісі: сот үкімі жарияланады | 05.06.2025 | Тікелей эфир | 16:00 / Седьмой канал | NEWS

Не забывают казахстанцы и о деле об убийстве Шерзата Полата в Алматинской области. Прямую трансляцию с одного из заседаний посмотрели 246 500 раз.

Развлекательные

"КЕЛІНЖАН 3" толықметражды фильмі | Полнометражный фильм «КЕЛИНЖАН 3» | Интернет-премьера / Khabar TV

"Келинжан 3" — казахстанский фильм в жанре семейной комедии. Сюжет, полный новых приключений, точно не оставит равнодушным зрителей. Акима села ловят на взятке, и начинаются выборы по избранию нового акима. Мадибек и Балкия становятся соперниками на этих выборах. Видео набрало 1 542 078 просмотров.

Ақтөре мен Әсемнің айтылмаған сырлары! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Очередной выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 508 994 просмотра.

МАЙРА ЮДЖИНГЕ ҚЫРЫНДАП ЖҮР МЕ? Сезім Бағы! 11.06.25 / Сезім Бағы / Сезим

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 205 616 просмотров.

Ғазизхан Шекербек - Ұлыма ақыл / ТОЙ ДУМАН

Песня Газизхана Шекербека "Ұлыма ақыл" пришлась по душе казахстанцам и набрала 114 153 просмотра.

"КӨЗАЙЫМ". Телехикая. 11-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новый сериал " Көзайым" уже покорил зрителей. Очередная, 11 серия собрала 71 235 просмотров.