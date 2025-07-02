Что смотрели казахстанцы на YouTube в июне: от громких новостей до семейных комедий
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В июне казахстанцы активно следили за футбольными матчами, громкими происшествиями и новыми казахстанскими фильмами. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.
Новостные
Португалия - Испания І УЕФА Ұлттар Лигасы | Финал | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV
Футбол был и остается одним из самых популярных видов спорта у казахстанцев. В прошедшем месяце эта игра лидировала по просмотрам на YouTube. Матч между Португалией и Испанией набрал 497 063 просмотра.
Иран нанёс третью волну ракетных ударов по Израилю / Телеканал 24kz
Иран нанес третью волну ракетных ударов по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛ. По данным агентства IRNA, операция получила название "Правдивое обещание-3". Сюжет с таким заголовком собрал 427 600 просмотров у зрителей.
"У людей паника": на казахстанско-российской границе транспортный коллапс / Жаңалықтар - Новости // КТК
Сюжет о том, что в Актюбинской области многокилометровые очереди на границе с Россией, привлек внимание казахстанцев. На контрольно-пропускном пункте "Жайсан" собрались серьезные заторы. Причина - дорожный ремонт и перебои в работе электронной системы пропуска. Видеоролик посмотрели 386 895 раз.
Вовремя не снимала деньги: 72-летней пенсионерке в СКО приостановили выплату пенсии / Телеканал Астана / Astana TV
Неприятная история произошла с пенсионеркой из Петропавловска - ей приостановили выплату пенсии из-за того, что она вовремя не снимала деньги. А сюжет об этом взволновал зрителей - они посмотрели его 326 254 раза.
Шерзат Полат ісі: сот үкімі жарияланады | 05.06.2025 | Тікелей эфир | 16:00 / Седьмой канал | NEWS
Не забывают казахстанцы и о деле об убийстве Шерзата Полата в Алматинской области. Прямую трансляцию с одного из заседаний посмотрели 246 500 раз.
Развлекательные
"КЕЛІНЖАН 3" толықметражды фильмі | Полнометражный фильм «КЕЛИНЖАН 3» | Интернет-премьера / Khabar TV
"Келинжан 3" — казахстанский фильм в жанре семейной комедии. Сюжет, полный новых приключений, точно не оставит равнодушным зрителей. Акима села ловят на взятке, и начинаются выборы по избранию нового акима. Мадибек и Балкия становятся соперниками на этих выборах. Видео набрало 1 542 078 просмотров.
Ақтөре мен Әсемнің айтылмаған сырлары! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық
Очередной выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 508 994 просмотра.
МАЙРА ЮДЖИНГЕ ҚЫРЫНДАП ЖҮР МЕ? Сезім Бағы! 11.06.25 / Сезім Бағы / Сезим
Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 205 616 просмотров.
Ғазизхан Шекербек - Ұлыма ақыл / ТОЙ ДУМАН
Песня Газизхана Шекербека "Ұлыма ақыл" пришлась по душе казахстанцам и набрала 114 153 просмотра.
"КӨЗАЙЫМ". Телехикая. 11-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы
Новый сериал " Көзайым" уже покорил зрителей. Очередная, 11 серия собрала 71 235 просмотров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2261628-chto-smotreli-kazahstancy-na-youtube-v-iyune-ot-gromkih-novostey-do-semeynyh-komediy/
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