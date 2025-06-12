Игрок из Казахстана сможет представить страну на мировом финале Red Bull Tetris® в Дубае

Культовая видеоигра Tetris, знакомая миллионам с детства, выходит на новый уровень и на новую высоту. Международный турнир объединит игроков из более 55 стран мира, передает NUR.KZ.

Финал состоится в Дубае на фоне архитектурного символа Dubai Frame. Главная особенность — более 2000 дронов в небе воссоздадут живую играбельную версию Tetris в реальном времени.

Казахстан — среди стран-участников. Мобильный этап отбора уже стартовал и продлится до 30 октября 2025 года. Принять участие может любой желающий старше 18 лет, независимо от игрового опыта. Достаточно зарегистрироваться на www.redbull.com, загрузить игру и пройти квалификацию на смартфоне.

8 участников, показавших лучшие результаты в мобильной квалификации, получат шанс сразиться в национальном финале. Турнир пройдет в формате 1 на 1 и только один игрок станет представителем Казахстана на мировом финале в Дубае. Победителя определят стратегия, скорость реакции и умение адаптироваться к неожиданным игровым условиям.

Формат игры адаптирован под современные реалии: быстрые раунды, временные ограничения, бонусы, ускорения и даже смена гравитации. Это не просто соревнование на реакцию — здесь важны стратегия и гибкость мышления. Каждая партия — новый вызов.

В честь старта мирового турнира президент и генеральный директор The Tetris Company Майя Роджерс отметила, что уже более 40 лет Tetris объединяет людей, создавая связь между поколениями благодаря своей уникальной и вечной механике.

"Партнерство с Red Bull и запуск мирового турнира — это захватывающая новая глава для нас. Это событие отражает ту энергию, креативность и дух сообщества, которые вдохновляют обе наши компании. В Tetris мы стремимся к тому, чтобы игроки по-новому переживали игру, и этот турнир — ещё один важный шаг в том, чтобы делиться радостью Tetris со всем миром", - заявила Майя Роджерс.

Финал пройдет с 11 по 13 декабря, а главное событие — 13 декабря, когда финалисты сразятся в воздухе: управляемые ими Тетримино будут отображаться в небе с помощью дронов. Такого в истории видеоигр и публичных шоу ещё не было.

Регистрация и участие открыты до 30 октября на сайте Red Bull Tetris.

Стоит отметить, игра Tetris была создана в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым в Москве, во время его работы в Академии наук СССР. Простой, но захватывающий игровой процесс сделал Tetris одной из самых популярных видеоигр всех времён. Иронично, что спустя 40 лет культовая игра с корнями в СССР получает новое технологичное воплощение — в виде гигантского дрон-шоу в Дубае.