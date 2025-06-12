"Клубничная" луна: казахстанцы увидели редчайшее небесное явление

Казахстанцы смогли увидеть и заснять редкое небесное явление - "клубничную" луну, которое повторяется раз в 18 лет, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, последние дни "клубничную" луну могли наблюдать жители северного полушария планеты. Казахстанцев огромное светило также начало удивлять с 10 июня. В северных регионах страны необычное полнолуние видно как на ладони.

Особенность такой Луны, уверяют астрономы, в том, что находится она очень низко над горизонтом и именно поэтому имеет желто-оранжевый и даже розовый окрас. Ее романтичное название связано с началом ягодного сезона.

Ученые советуют не бояться этой красоты, а любоваться ею, ведь повторится такая только через 18 лет.

"Негативные какие-то последствия придумали для того, чтобы повысить интерес к этой теме. На самом деле негативные последствия у нас только от Солнца. Вот эти солнечные бури на Солнце нас и так достаточно допекли, но 25-й год еще не кончился, и активное Солнце еще нас будет беспокоить. Луна в этом отношении нас никак не третирует", - подчеркнул Андрей Солодовник, профессор СКУ им. М. Козыбаева.

Источник: KTK

В октябре прошлого года казахстанцы сняли, как на востоке, в центре и на западе страны небо окрасилось в розово-фиолетовые цвета полярного сияния.

В сентябре прошлого года жители Астаны запечатлели "гигантскую" Луну на фоне заката Фото и видео появились в соцсетях. О редком явлении рассказывали ранее астрономы.

Также летом прошлого года мы писали о суперлунии - уникальном астрологическом явлении, которое можно было увидеть в Казахстане.