Огромный слон "ограбил" магазин с крекерами в Таиланде

В Таиланде в один из продуктовых магазинов наведался слон. В Сети распространяется видео, как животное поедает рисовые крекеры, передает NUR.KZ со ссылкой на South China Morning Post.

Издание сообщает, что крупный слон по кличке Плай Бианг Лек совершил "ограбление" одного из магазинов Таиланда. Самец съел несколько коробок с рисовыми крекерами и спокойно ушел.

Сообщается, что магазин товаров расположен в районе Пак Чонг. Это примерно в трех часах езды к северо-востоку от Бангкока, где неподалеку находится национальный парк Кхауяй. Там дикие слоны часто покидают охраняемые территории в поисках пищи.

Также известно, что Плай Бианг Лек уже не первый раз наведывается к людям. Однажды слон забрел на кухню одного из ресторанов в провинции Накхон Ратчасима.

Видео с необычным грабителем уже стало популярным и разлетается по соцсетям.

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