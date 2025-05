Бэнкси показал свою новую картину (фото)

Всемирно известный уличный художник Бэнкси опубликовал в соцсети два фото своей новой работы - изображения маяка с подписью, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Бэнкси. На снимках запечатлен нарисованный на стене маяк с подписью "Хочу быть тем, что ты увидел(а) во мне" ("I want to be what you saw in me").

Рисунок нанесен на стену позади уличного столбика, и от столбика к маяку по тротуару тянется нарисованная тень - таким образом трафаретный маяк выглядит тенью от столбика на стене.

На втором фото в галерее рисунок сфотографирован с более дальнего ракурса, и в кадр попали люди, гуляющие с собакой.

Подписчики художника в комментариях строят предположения о том, где нарисована эта картина Бэнкси, и интерпретируют ее смысл.

"Дай свет, и люди найдут путь", "Это в Марселе", "Жду, когда кто-нибудь узнает своих родителей (на втором фото - прим. ред.)", "Спасибо за еще больше бесплатного искусства. Нам не нужно знать, где оно. Оно чудесное", - пишут пользователи.

Напомним, несколько лет назад Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза пригрозило художнику лишением авторских прав на некоторые из его работ, если он не раскроет свою личность.

Также мы писали, что жители маленького британского городка обвинили Бэнкси в "бессмысленном вандализме" после нескольких новых творений.

Тем не менее, в 2021 году наполовину уничтоженную картину Бэнкси продали за рекордные 21 млн долларов.

А прошлой весной Бэнкси подтвердил авторство картины, появившейся на севере Лондона. Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си "История Бэнкси", отправился посмотреть на работу, а местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на фоне.

"Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес", - написал один из жителей.